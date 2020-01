Tennis: Prime gare stagionali per i giovanissimi valdostani

Nello scorso fine settimana circa 80 giovanissimi tennisti delle Scuole tennis della Valle d'Aosta sono scesi in campo per la prima tappa del Circuito FJP PROMO della Federtennis Valle d’Aosta nella stagione 2020.

A Châtillon hanno imbracciato la racchetta gli under 12 della categoria "GREEN" con la vittoria di Marco Chiucchiurlotto che in finale si è imposto per 4/1 4/3 su Sally Denchasaz.

A Sarre sulla terra rossa hanno giocato gli under 10 della categoria "ORANGE", torneo vinto da Cristian Cavallo che si è imposto su Gregorio Menel per 15 a 14.

A Courmayeur sono scesi in campo i più piccini, gli under 8 con il successo nel torneino di mini tennis di Angelique Bionaz per 15/11 su Karol Tovagliari.