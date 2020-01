Mille chilometri sulle poste di fondo per il benessere dei maiali

Lo scopo di questo ski challenge (che non è mai stato fatto) è di sensibilizzare il publico sul benessere degli animali e in particolare il benessere di milioni di maiali che non vedono mai la luce del giorno.

"Ecco perché - spiegano Eleonora e Esther - ci portiamo Mirko, la nostra mascotte a forma di maiale, ogni km del tour; neve, piove, o sole, Mirko verrà con noi per dimostrare che i maiali hanno bisogno di aria fresca! Perché in Italia? Perché molti italiani pensano che i maiali vivono felicemente nel nostro bellissimo paese prima di finire nei salumi, prosciutti e mortadella. Invece la realtà e molto diversa".

La maggior parte della carne suina venduta nei supermercati italiani proviene dalla Germania, Danimarca e dall’Olanda, dove i maiali vivono in condizioni veramente orribili.

"Con la nostra attraversata delle alpi sugli sci da fondo concludono - vogliamo rendere il consumatore consapevole di questo e di promuovere prodotti locali che spesso offrono migliori condizioni per chi allieva gli animali".