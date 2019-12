22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Con gli Open sale di tono

Sono venticinque le partite in programma sui tre campi in resina, nella giornata di mercoledì 18, senza soluzione di continuità, dalle ore 10 fino a serata. Martedì ha fatto registrare l’uscita di scena dell’unica valdostana inserita nell’open femminile, Alice Paonessa (2.7), la 15enne del TC Aosta che lunedì ha vinto il suo match di esordio si è arresa martedì contro la lombarda Rachele Zingale (2.5) del CT Ceriano, sconfitta in tre set, 4/6, 6/1, 6/0.

Martina Zara

Nei singolari resta il solo Matthieu Vierin (2.4) classe 1991 del Tennis Sarre che sarà impegnato oggi, alle 19, sul centrale, per il suo match di esordio nel Minini.

L’intensissima giornata di martedì 16 dicembre ha proposto ventitre incontri, di questi, sei del torneo femminile, tre di doppio e quattordici del singolare maschile. Sale ancora il livello qualitativo del torneo, con il tabellone maschile che propone già la presenza di quattro tra le nove teste di serie della sezione finale, con tennisti classificati 2.3, Denis Golubev (TS8), Federico Marchetti (TS9), Luca Tomasetto (TS7) e Ottaviano Martini (TS6). In campo anche la TS3 di doppio con Federico Marchetti e Davide Della Tommasina.

Risultati incontri martedì 17 dicembre:

Singolare Maschile

Andrea Bolla vince contro Liam Savio 63 60,

Riccardo Maiga vince contro Luca Bolla 63 61,

Jacopo Bartolini vince contro Andrea Libre' 76 62,

Davide Aschieri vince contro Federico Serena 33 rit,

Nicolò Crespi vince contro Antonio Calderara 75 40 rit,

Maurizio Speziali (nella foto) vince contro Francesco Scarpa 60 60,

Alessandro Biscardini vince contro Christopher Caldo 76 75,

Carlo Alberto Fossati vince contro Giulio Sassi 64, 63,

Andrea Cardella vince contro Massimo Brambati 76 62,

Pietro Schiavetti vince contro Alessandro Spadola 62 64,

Massimiliano De Pasquale vince contro Leonardo Chiari 60 36 64,

Andrea Turco vince contro Matteo Maggipinto 61 62,

Leonardo Nava vince contro Iacopo Sada 16 75 64,

Andreo Bergomi vince su Alessandro Dragoni 36 64 75.

Singolare Femminile

Rachele Rimondini vince contro Elisa Patta 61 75,

Miriama Marelli vince contro Sonia Cassani 75 63,

Martina Zara vince contro Sara Cicognani 64 61,

Rachele Zingale vince contro Alice Paonessa 46 61 60

Alessandra Polese vince contro Francesca Tuninetto 64 64,

Camilla Diez vince su Camerano Alessia 46 75 61

Doppio Maschile

Giorgio Cantele - Davide Floris vincono contro Lapo Stelitano – Matteo Gallino 60 61,

Ludwig Berruquier - Christian Parisio vincono contro Noah Quendoz - Henri Martinet 67 63 11-9,

Lorenzo Zadro - Nicolò Giordano vincono contro Davide D'Achille - Ludovico Riconda 16 63 10-5.