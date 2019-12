22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Si entra nella fase calda

Il Memorial Giorgio Minini entra nella sua fase finale e, stante l’imponente numero di giocatori di seconda categoria, novanta distribuiti nei due tabelloni di singolare, di cui sessanta in quello maschile e trenta in quello femminile, a distanza di una settimana esatta, sulla nuova superficie in resina del centro sportivo di Chatillon, il tasso qualitativo si alza in maniera importante.

Noah Quendoz

Quattro i giocatori di terza categoria che si sono guadagnati l’accesso al tabellone più quotato, un poker di tennisti valdostani che si sommano ai cinque corregionali di seconda categoria. In virtù delle partite disputate sabato, approda all’open senza fatica, Alessandro Finelli, il 3.3 del TC Chatillon St-Vincent che non ha disputato il proprio incontro contro Francesco Burzi (3.1), TS1 del tabellone di Terza, dell’Alessandria Tennis, che non si è presentato sul campo di gioco.

Avanti Enrico Zeverini (3.3) del TC Aosta, grazie al successo maturato su Christian Parisio (3.2) del TC Chatillon St-Vincent (TS4) con i parziali di 6/2, 6/2. Fuori anche la TS3, Davide D’Achille (3.1) del CT St-Christophe che ha perso contro Henri Martinet (3.2) del TC Aosta, in tre set, 6/4, 1/6, 7/5. L’unica testa di serie che è risultato vincente è stato Noah Quendoz (3.1), TS2 15enne del TC Aosta che non ha avuto problemi a piegare Edoardo Casotto (3.3) del CT Sandigliano, sconfitto con un doppio 6/0.

Nel tabellone femminile, si congeda dopo una striscia positiva di cinque match, Roberta Bencardino (4NC) del CT St-Christophe che entrata nel tabellone di terza categoria si è tolta la soddisfazione di superare anche la compagna di circolo Corinne Cornaz (3.2) con un doppio 6/4, prima di arrendersi a Letizia Beraudo (3.2) del Circolo La Stampa Sporting di Torino che ha vinto il suo match inaugurale al Minini 6/1, 6/0.

Saluta il torneo 2019 di Chatillon Valeria Zardo (4.4) del TC Chatillon St-Vincent, la seconda delle qualificate al torneo di 3a categoria. Per lei tre match vinti e resa sabato contro la 14enne del CT St-Christophe Claudia Soro (3.2) che si è imposta 6/1, 6/3.

Oggi 15 dicembre, nove le partite in programma, di cui due per il torneo femminile. Esordio di Lucrezia Piana, 3.1 dello Sporting Milano 3 e TS1 del tabellone di terza categoria, contro Letizia Beraudo (3.2) dello Sporting Torino.

Prima partita anche per la TS2 Alessia Manca (3.1) del CT Decimomannu di Cagliari che sfiderà la valdostana Claudia Soro (3.2) del CT St-Christophe. Sette i match del torneo maschile che propone già i giocatori di seconda categoria. Alberto Cazzato (2.8) del TC Aosta affronta il 3.3 del TC Chatillon St-Vincent Alessandro Finelli (3.3).

Sfida tra due classificati 2.7, il secondo incontro di giornata, quello tra Marco Franzini dello Sporting Milano e Alberto Carminati del Tennis Bellusco. Nel pomeriggio Noah Quendoz (3.1) del TC Aosta affronta Stefano Parola (2.8) della ASD Isola Virginia di Biandronno, nel varesino.

Sfida valdostana alle 16,30, sul campo 2, tra due giocatori del TC Aosta, Alessandro Laniece (2.8) e Henri Martinet (3.2). Alle 17,30, sul campo centrale Ludwig Berruquier (2.7) del TC Chatillon St-Vincent affronta Luca Gasparotto (2.7) del TC Mede ed in concomitanza Enrico Zeverini (3.3) del TC Aosta scende in campo, sul court 1, giocando contro Alessandro Casotto (2.8) del TC Settimo.

A chiudere la giornata, sul campo 2, dalle ore 19, Ludovico Riconda (2.7) del CT St-Christophe e Manuel Galli (2.8) del CT Ceriano.

Risultati incontri sabato 14 dicembre: Edoardo Casotto (3.3) vince su Giorgio Cantele (3.4) 6/0 6/1,

Alessandro Finelli (3.3) vince su Roberto Mistretta (4.1) ND;

Henry Martinet (3.2) vince su Davide Floris (3.3) 6/3 6/2;

Enrico Zeverini (3.3) vince su Matteo Gallino (4.1) 6/2 6/3;

Noah Quendoz (q) (3.1) vince su Edoardo Casotto (3.3) 6/0 6/0;

Henry Martinet (q) (3.2) vince su Davide D’Achille (3.1) 6/4 1/6 7/5;

Enrico Zeverini (q) (3.3) vince su Christian Parisio (3.2) 6/2 6/2;

Alessandro Finelli (q) (3.3) vince su Francesco Burzi (3.1) ND

Roberta Bencardino (4NC) vince su Corinne Cornaz (3.2) 6/4 6/4;

Claudia Soro (3.2) vince su Valeria Zardo (4.4) 6/1 6/3;

Letizia Beraudo (3.2) vince su Roberta Bencardino 6/1 6/0

Programma incontri domenica 15 dicembre:

Ore 13:00 Lucrezia Piana (3.1) Vs Letizia Beraudo (3.2),

Alessandro Finelli (3.3) Vs Alberto Cazzato;

Ore 14:30 Marco Franzini (2.7) Vs Alberto Carminati (2.7);

Ore 15:00 Alessia Manca (3.1) Vs Claudia Soro (3.2);

Ore 16:00 Stefano Parola (2.8) Vs Noah Quendoz (3.1);

Ore 16:30 Alessandro Laniece (2.8) Vs Henri Martinet (3.2);

Ore 17:30 Ludwig Berruquier (2.7) Vs Luca Gasparotto (2.7),

Alessandro Casotto (2.8) Vs Enrico Zeverini (3.3);

Ore 19:00 Ludovico Riconda (2.7) Vs Manuel Galli (2.8)