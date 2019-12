2° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Entrano in campo le teste serie di quarta categoria

La seconda giornata del Memorial Giorgio Minini Open Valle d’Aosta di tennisè ancora riservata ai giocatori di 4a categoria. Nel tabellone femminile, due lepartite giocate. Ha vinto la sua seconda partita Roberta Bencardino, nella foto in basso, (4NC),del CT St-Christophe, che ha ancora vinto senza lasciare spazio alla suaavversaria, Martina Dalle (4.4) della Polisportiva Bosconerese con un doppio6/0.

Ha superato positivamente l’esordio nel Minini, Valeria Zardo (4.4) del TC Chatillon St-Vincent che opposta alla giovane compagna di club, Bianca Marinica, si è imposta 6/0, 6/3.

In campo maschile, quattro le partite in programma. Avanti a tavolino Luca Machina (4.1) del TC Chatillon St-Vincent, per assenza di Lorenzo Liberatore (4.1) del CT Courmayeur. Supera il turno, dopo 8 games per ritiro dell’avversario, il 14enne Mattia Costantini (4.2) del TC Chatillon St-Vincentavanti 6/1, 1/0 contro Osvaldo Ottino (4.3) anche lui del circolo organizzatore.

Alessandro Moro (4.2) 12enne del TC Chatillon St-Vincent si è imposto in treset, 6/0, 6/7, 6/4 sul 13enne Matthieu Navillod (4.3) anche lui del circolo dicasa.

Andrea Pettenon (4.3) del TC Chatillon St-Vincent ha piegato 6/4, 6/4Gilbert Testolin (4.2) del TC Aosta.In virtù di questi risultati, nella giornata di giovedì 12 dicembre, questi lepartite in programma. Nel tabellone maschile entra nel torneo la TS1 diquarta categoria, Roberto Mistretta (4.1) del CT St-Christophe che giocherà ilprimo match di giornata, alle ore 16, contro Alessandro Moro del TC ChatillonSt-Vincent.

Matteo Gallino (4.1) TS3 della prima sezione, esordisce dalle16,30, affrontando Mattia Costantini (4.2) del TC Chatillon St-Vincent.

In serata, a partire dalle 20,30, sfida tra i due giocatori di casa, Mauro Costantini(4.1), TS2 del tabellone di quarta categoria, se la vedrà con Andrea Pettenon(4.3).

Entrambe previste alle 19,30, in concomitanza sul campo 1 e 2, le due partite del tabellone femminile. Valeria Zardo (4.4) gioca il suo secondo match affrontando la giovane 11enne del TC Aosta Heloise Pramotton (4.3), mentre Roberta Bencardino (4NC) del CT St-Christophe calcherà per la terza volta la nuova superficie in resina del centro tennistico di Chatillon, incontrando la 12enne del TC Aosta Isabel Fournier (4.2).

Risultati incontri 11 dicembre:

Alessandro Moro vince contro MatthieuNavillod 6/0 6/7 6/4;

Mattia Costantini vince contro Osvaldo Ottino 6/1 1/0 rit;

Luca Machina vince contro Lorenzo Liberatore nd;

Andrea Pettenon vincecontro Gilbert Testolin 6/4 6/4;

Valeria Zardo vince contro Bianca Marinica6/0 6/3;

Roberta Bencardino vince contro Martina Dalle 6/0, 6/0

Programma incontri mercoledì 12 dicembre:

Ore 16:00 Roberto Mistretta(4.1) Vs Alessandro Moro (4.2);

Ore 16:30 Matteo Gallino (4.1) Vs MattiaCostantini (4.2);

Ore 19:30 Valeria Zardo (4.4) Vs Heloise Pramotton (4.3),

Roberta Bencardino (4 NC) Vs Isabel Fournier (4.2);

Ore 20:30 MauroCostantini (4.1) Vs Andrea Pettenon (4.3)