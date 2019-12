22° MEMORIAL GIORGIO MININI TENNIS: Inziati gli incontri

Prime partite sulla nuova superficie in resina “ITF2” del centro sportivo di Chatillon, valide per l’edizione 2019 del Memorial Giorgio Minini Open Valle d’Aosta di tennis. Nel tabellone femminile, due le partite giocate.

Hanno superato il primo turno Roberta Bencardino, del CT St-Christophe che ha facilmente piegato la giovane under12 del circolo di casa Daiana Maria Chendes con un doppio 6/0.

Ha superato il primo match Bianca Ionana Marinica del TC Chatillon St-Vincent che con i parziali di 6/3, 6/2 ha avuto la meglio sulla compagna di circolo Gaia Costantini. In campo maschile, tre le partite di esordio.

Avanti tre giocatori di casa. Matthieu Navillod ha dovuto ricorrere al terzo set, 7/6, 4/6, per superare il compagno di club Antonio Pangallo. Osvaldo Ottino ha superato 6/2, 7/5 il giovane Andrea Nicco, anche lui del TC Chatillon St-Vincent e Andrea Pettenon ha piegato 6/0, 6/2 Paolo Daniele Fabris del CT St-Christophe. Dalle ore 17 il via agli incontri, cinque, della seconda giornata, di mercoledì 11 dicembre.

Per il torneo maschile Gilbert Testolin (4.2) affronta Andrea Pettenon (4.3), Lorenzo Liberatore (4.1 nella foto) gioca contro Luca Machina (4.1), Mattia Costantini (4.2) se la vede con Osvaldo Ottino (4.3) e, in serata, Alessandro Moro (4.2) scende in campo contro Matthieu Navillod (4.3).

Due le partite del tabellone femminile: Valeria Zardo (4.4) sfida Bianca Ioana Marinica (4.5) mentre l’ultimo match di giornata vede opposte Martina Dalle (4.4) e Roberta Bencardino (4NC).

Risultati incontri 10 dicembre:

Matthieu Navillod vince contro Antonio Pangallo 7/6, 4/6, 6/1;

Osvaldo Ottino vince contro Andrea Nicco 6/2 7/5;

Andrea Pettenon vince contro Paolo Daniele Fabris 6/0 6/2;

Roberta Bencardino vince contro Daiana Maria Chendes 6/0 6/0;

Bianca Ionana Marinica vince contro Gaia Costantini 6/3 6/2.

Programma incontri mercoledì 11 dicembre:

Ore 17:00 Gilbert Testolin Vs Andrea Pettenon;

Ore 17:30 Lorenzo Liberatore Vs Luca Machina;

Ore 18:30 Valeria Zardo Vs Bianca Ioana Marinica;

Ore 19:00 Mattia Costantini Vs Osvaldo Ottino;

Ore 20:00 Alessandro Moro Vs Matthieu Navillod;

Ore 20:30 Martina Dalle Vs Roberta Bencardino