Trial: Conclusa la stagione dei MotoClub, bene i valdostani

Dodici club di Piemonte e Valle d’Aosta si sono sfidati in una gara rivelatasi, sin da subito, molto impegnativa a causa del terreno reso viscido dalla pioggia caduta in precedenza. Il Motoclub Pollein, rappresentato per l’occasione da Cindy Casadei, Marco Colliard, Mauro Ghiraldini, Corrado Girardi, Davide Lombardi, Emanuele Moschini e Matteo Vacchiero, ha sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto in una gara dominata dal Motoclub Gentlemen’s di Pinerolo.

Marco Colliard al centro

Nella stessa giornata sono stati premiati i partecipanti al campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta di trial, che ha visto i piloti valdostani del motoclub Pollein tra i protagonisti assoluti. Cindy Casadei ha vinto nella categoria femminile, davanti ad un’altra valdostana, Martina Gallieni, che non ha potuto prendere parte alle ultime prove di campionato a causa di un infortunio.

Primo posto anche per Marco Colliard nella “TR3 open” mentre Matteo Vacchiero (nella foto a sn), vincitore di questa categoria lo scorso anno, ha chiuso al secondo posto nella TR3. Quarto posto, infine, per la giovane promessa Etienne Giacuzzo nella Minitrial C.

Un risultato che fa ben sperare per la prossima stagione, in quanto ottenuto partecipando soltanto alla metà delle gare in programma ma piazzandosi sempre sul gradino più alto del podio.

Gli altri valdostani presenti nella classifica finale sono: Corrado Girardi (9°), Laurent Peaquin (11°), Luca Lorent (12°), Fabio Minuzzo (13°), Simone Bertolin (16°) nella “TR3 open”, Demian Vola (12°) nella TR4, Emanuele Moschini (13°) e Fabrizio Anania (22°) nella TR5.