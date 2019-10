Rally: Ancora un podio per Corrado Peloso che ha chiuso la stagione a Como

Il pilota di Sarre termina la sua stagione al rally di Como conquistando l'ennesimo podio di una stagione ricca di soddisfazioni. Lo scorso fine settimana sulle strade Lariane si è disputata la finalissima del trofeo Suzuki dove si scontravano tutti gli equipaggi provenienti dai due gironi di qualificazione dei rispettivi campionati italiani Wrc e Assoluto.

Peloso dopo essere stato protagonista nel campionato Italiano Assoluto terminando tutti i rally sempre tra le primissime posizioni sale ancora sul podio anche al rally di Como.

Dopo una prima parte in difficoltà per un problema di pressioni ai pneumatici posteriori il Driver valdostano recuperava diverse posizioni vincendo quasi tutte le speciali della seconda tappa portandosi così fino alla terza posizione che potrebbe diventare un argento considerato che il vincitore Rivia è stato squalificato dopo che la sua vettura è risultata non conforme alle verifiche post gara.

Rivia ha deciso di ricorrere in appello pertanto le classifiche al momento sono Sub Judice.Ovviamente Corrado Peloso è molto soddisfatto di come ho concluso la mia stagione.

"Salire sul podio a Como dove erano presenti tutti i migliori trofeisti nazionali - commenta Peloso - è un ottimo risultato, ma la cosa che più mi inorgoglisce è l'aver vinto diverse speciali dimostrando di essere il più veloce nonostante fossimo ancora con la macchina vecchia mentre i nostri avversari disponessero del modello nuovo turbo. Peccato solo per il tempo perso nella prima giornata di gara per un piccolo problema".