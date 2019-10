Tennis: A Gaia Paonessa e Alessandro Avallone le prime du tappe Green e Orange

Ad Aosta, presso il Tennis Club Aosta sono andati in campo gli under 12 della categoria "Green"; a vincere è stata Gaia Paonessa dopo aver eliminato nei quarti di finale Asia Deffeyes per 4/1 4/0, poi in semifinale Sara Boccato per 4/0 4/2 e poi in finale André Susanna con il punteggio di 4/2 4/0. André Susanna nella parte bassa del tabellone aveva raggiunto la finale battendo prima Gianfranco Cerruti per 4/0 4/0 e poi in semi Michele Fazzari per 4/2 4/2.

A Sarre, sulla terra rossa del Tennis Squash Sarre hanno giocato gli under 10 della categoria "Orange"; a vincere questa prima tappa è stato Alessandro Avallone che si è imposto in finale per 15/6 su Elisée Lombardi, nelle semifinali erano stati eliminati Gabriele Vietti battuto da Avallone per 15/3 e Etienne Montegrandi superato da Lombardi per 15/12.Nel week end del 26 e 27 ottobre i ragazzini delle Scuole Tennis Valdostane saranno nuovamente in campo per il secondo appuntamento stagionale.