Rally: Coppa Italia, Chentre e Governale puntano al podio della finalissima

Sarà su una nuova e potente Volkswagen Polo R5 che il rallysta valdostano Elwis Chentre correrà, venerdì 25 e sabato 26 ottobre sul duro tracciato della finalissima di Coppa Italia di Zona 1 a Como.

Lungo i 147 chilometri di percorso sarà con lui la navigatrice Elena Governale e per lei la Volkswagen rappresenta un vero e proprio debutto, non avendo mai corso su vetture tedesche. Sulla Skoda Fabia Rs Chentre e Governale hanno vissuto una stagione esaltante e il pilota di Roisan non vuole farsi scappare l'occasione di salire sul podio comasco.

Alla partenza ci saranno i piloti vincitori di tutte le Zone, tra i quali i quotatissimi Enrico Pagano, Mirco Avesani, Matteo Ortis, Ermanno Silva, Nicola Ferriani.

"Una sfida entusiasmante - ha commentato Chentre sul suo profilo Facebook - che potrebbe rappresentare la perfetta fine di stagione e l'inizio di una nuova serie di risultati positivi".