Motocross: Vincenzo Bove (Starcross) si laurea campione MotoAsi

Vincenzo Bove, con soli 8 punti di vantaggio sul diretto inseguitore, si aggiudica il Trofeo MotoAsi 2019 nella categoria minicross 65.

Domenica 6 ottobre, mentre l'Asd Starcross Mx Verrès era impegnata con la manifestazione "Moto in piazza" ad Aosta in piazza Chanoux, Vincenzo Bove, il pilotino rossonero, era a Fara Novarese per l'ultima gara del trofeo MotoAsi. Gara in salita per il portacolori della Starcross. Bove rientrava, dopo un infortunio alla spalla, per difendere la leadership.

Nelle qualifiche del mattino ha fatto registrare l'ottavo tempo. Il giovane pilota aveva abituati a ben altri risultati. Comprensibile la prova visto il suo rientro dopo l'infortunio. Ma Vincenzo Bove stringe i denti, non demorde e nella prima manche conclude al 4° posto. Non contento migliora ancora nella seconda manche e conclude terzo.

Con la somma dei punti realizzati a Fara Novarese e una gara in meno causa l'infortunio, Vincenzo Bove fà suo il Trofeo MotoAsi 2019.