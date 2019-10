Auto storiche: A Parma l'ottava prova Trofeo Nord Ovest

Nell’ottava prova del Trofeo Nord Ovest auto storiche, la Parma - Poggio di Berceto, si è imposto Massimo Bisi, navigato, il sabato, da Claudio Cattivelli, la domenica, da Roberto Boccellari. Bisi, su Triumph Tr3A del 60, è stato autore di una prova attenta e determinata che l’ha portato a disputare la seconda tappa in rimonta senza sbavature. Aveva chiuso la prima giornata al terzo posto con un ritardo di 20 punti, tutti recuperati alla meglio.

Al secondo posto chiude Andrea Malucelli, alla guida della Ferrari 348Tb del 1992, questa volta eccezionalmente senza navigatore, che accusa 24 punti di distacco e che nella prima tappa aveva chiuso al quarto posto. Con questo piazzamento ha praticamente vinto IL TNO 2019.

Terza posizione per Giulio Massara e Giovanni Adorni, su Bmw 2002 Turbo del 1974, che alla domenica hanno peggiorato la loro prestazione retrocedendo di due posizioni. Erano tra i favoriti, comunque non male il terzo gradino del podio con 47 penalità in più del vincitore.

Quarta posizione per la Ford Anglia del 1962 di Massimiliano Buccioni e Monica Guerrini, in ritardo di 124 punti. Quinto posto, dopo una bella rimonta, per Stefano Ginesi e Susanna Brigitte Rohr, su Porsche 356 C Coupè del 64, che hanno preceduto Davide e Rinaldo Tondelli, su Triumph Tr3A del 60.

Maurizio Senna e Giacomo Gnocchi, su Volkswagen Golf Gti del 1980, sono risaliti al settimo posto davanti a Fiorenzo Malvicini e Maria Grazia Crosignani, su Porsche 993 Carrera 2 Coupè del 1994.

Sfortunati Matteo Iotti e Matteo Lamini, su Autobianchi A 112 Abarth del 1980, che avevano concluso la prima tappa al comando con 17 punti di vantaggio su Massara, costretti al ritiro, così come Armando Fontana e Tiziana Scozzesi, su Autobianchi A 112 Abarth del 72, che erano sesti.Organizzata dalla scuderia Parma Auto Storiche, la gara quest’anno ha celebrato i 100 anni dalla prima corsa di Enzo Ferrari.