Biathlon: La squadra B a Ramsau: i convocati di Curtaz

Mentre gli effettivi di Coppa del mondo si allenano ad Oberhof (Ger) dal 30 settembre, la squadra B di biathlon si trasferisce a Ramsau (Aut) per il settimo raduno collegiale della stagione. Per gli allenamenti che hanno preso il via martedì 1° ottobre, Curtaz ha convocato i seguenti atleti: Saverio Zini, Simon Leitgeb, Michael Durand, Mattia Nicase, Michela Carrara, Thierry Chenal, Paolo Rodigari, Irene Lardschneider, Eleonora Fauner ed Alexia Runggaldier. A coordinarli nel lavoro quotidiano fino al prossimo 11 ottobre, ci sono i tecnici Alexander Inderst, Samantha Plafoni e Francesca Pegolo.