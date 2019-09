Motocross: Pietro e Mirco Mistrorigo ben figurano in Europa

Pietro e Mirco Mistrorigo, piloti della Starcross MX Verrès, hanno partecipato a Farleigh Castle, in Gran Bretagna al Trofeo delle Nazioni Epoca.

E’ la gara per moto d’epoca più importante d'Europa che vanta un pubblico di oltre 15 mila appassionati e oltre 600 piloti partecipanti. Non c'è da stupirsi quindi se, tra gli iscritti, troviamo i campioni del motocross di 'ieri' e di 'oggi' e parliamo di nomi come: Mike Brown, Neville Bradshaw, Steven Ramon, Gordon Crockard, Ivan Tedesco, Ken De-Dyker, Michele Fanton, Naoyce Graham e tanti altri.

Ottima la gara dei piloti valdostani, visto il numero dei partecipanti e il livello molto alto della competizione. Entrambi iscritti a gare individuali, Mirco termina 34° nella categoria Evo 250 Overall e Pietro si piazza al 45° posto nella categoria Twinshock Over 50.