Rally: Argento per Peloso al Rally di Roma capitale

Il pilota valdostano della Superba Rally Team conquista un eccellente secondo posto della serie monomarca Suzuki Italia, al Rally di Roma capitale con la doppia validità di Campionato Europeo e Italiano Rally.

La gara capitolina vede nuovamente Peloso sul podio dopo il rally di Sanremo e riapre il campionato dove ora in classifica si è portato in terza posizione a pochi punti dai primi. La gara è stata una lotta sportiva ad altissimo livello fin dai primissimi km, Peloso si è subito messo in evidenza vincendo alcune prove speciali, tra le quali la power stages che aggiudica punti aggiuntivi, portandosi cosi al comando della gara diverse volte.

La competizione è stata combattuta e spettacolare con un testa a testa tra il driver valdostano e l'avversario veneto Scalzotto che hanno tracciato un solco tra loro ed il resto dei concorrenti.

Il balletto è durato fino a poche prove dalla fine quando piccole noie al cambio della Suzuki Swift R1 di Peloso gli hanno consentito di giocarsi tutte le chance per la vittoria finale ma in ogni caso non gli hanno impedito di portare a casa un eccellente secondo posto.

Il commento del Pilota: "Sono contentissimo, un podio ad un rally con validità europea al quale tra l'altro non ho mai partecipato a differenza dei miei avversari é piu' di quanto avessi mai potuto neanche sperare. Abbiamo iniziato questo campionato con l'obbiettivo di stare nei primi cinque, oggi ci troviamo terzi dopo quattro gare con già due podi all'attivo e soprattutto la consapevolezza che possiamo lottare per la vittoria. A questo punto non possiamo che crederci e cercare di scalare ancora la classifica".