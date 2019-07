Nuoto: Gambaretto e Louvin staccano il pass per i campionati italiani di categoria

Si è concluso al Palazzo del Nuoto di Torino il Campionato Regionale di Categoria che da giovedì 4 a domenica 7 luglio ha ospitato 705 atleti tesserati per 30 società per un totale di quasi 2700 presenze gara. Quattro giornate che hanno visto gareggiare in vasca lunga tanti dei migliori atleti di Piemonte e Valle d’Aosta divisi in categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior, fra i quali Alessandro Miressi che rappresenterà l’Italia ai Mondiali di Gwangju in programma dal 21 al 28 luglio.

Per l’Aosta Nuoto dei tecnici Edoardo Giovannetti e Francesco Pagnan erano presenti: Gaia Ferriani, Gabriel Gambaretto, Nicole Louvin, Anthony Maccagnano, Alessia Pagliara, Emi Pigliacelli, Alessandra Raso, Elisa Trevisan e Miryam Zerbo. Bilancio più che positivo per la squadra: Gabriel Gambaretto, vincitore di due medaglie e Nicole Louvin si sono qualificati ai Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno a Roma dal 1 al 7 agosto.

I campionati sono iniziati giovedì con la vittoria da parte di Gabriel Gambaretto della medaglia d’argento nei 50 Dorso Juniores in 27.86, crono con il quale ha staccato il pass per i Campionati Italiani. Venerdì pomeriggio è invece toccato a Nicole Louvin. In una tiratissima Finale A dei 100 Rana Ragazze ha chiuso in 5^ posizione (seconda per anno di nascita) con il tempo di 1.17.26 che le è valso la qualificazione ai Campionati Italiani. Domenica è stato nuovamente protagonista Gabriel Gambaretto nella gara dei 100 Dorso Juniores vincendo la medaglia di bronzo in 1.00.25. Bravo Anthony Maccagnano che entra in finale nei 50 SL Juniores e conclude all’8° posto in 25.58, mentre nei 50 Farfalla chiude 13° in 27.98.

Molto brava anche Miryam Zerbo nei 200 SL Juniores nuotati in 2.12.24 in cui sfiora per pochi centesimi l’ingresso in finale piazzandosi in 9^ posizione. Buone le prestazioni di Elisa Trevisan nei 50 SL Juniores (29.32) e Alessandra Raso nei 200 Misti Ragazze (2.43.17).

Brave le ragazze della staffetta 4x100 SL Juniores composta da Zerbo, Trevisan, Pigliacelli e Pagliara (quest’ultima in particolare ha migliorato di oltre tre secondi il proprio personale) che con il tempo di 4.12.44 giunge 8^ e della 4x100 Misti Juniores (Pigliacelli, Louvin, Zerbo e Trevisan) che chiude al 10° posto in 4.46.04. In classifica per società l’Aosta Nuoto si è piazzata al 22° posto.

Il prossimo appuntamento è al Palazzo del Nuoto di Torino dal 19 al 21 luglio con il Campionato Regionale Assoluto che concluderà la stagione agonistica del nuoto piemontese e valdostano.