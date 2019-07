Rally: Marca Trevigiana, Simone Goldoni costretto al ritiro

E' andata come peggio non poteva al rallysta valdostano Simone Goldoni impegnato nel Rally della Marca Trevigiana. Correva bene nella quarta tappa del campionato italiano Wrc ma si è dovuto arrendere: non agli avversari ma al guasto alla pompa della benzina della sua Suzuki Swift.

Al secondo passaggio del Monte Tomba la vettura si è spenta; Goldoni ha accostato e sconsolatamente si è dovuto ritirare dalla gara. Prima del ritiro era terzo insieme al navigatore Flavio Garella: la coppia di rallysti puntava decisamente al podio e questo intoppo brucia ancora di più.

Al Trofeo Suzuki ora è al comando Roberto Pellé, con 10 punti di vantaggio su Goldoni. La gara è stata vinta da Luca Pedersoli e Anna Tommasi su Citroen DS3 Wrc.