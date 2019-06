Equitazione: Successo della giornata di sport al centro Avres di Nus

Il centro Avres di Nus ha ospitato domenica 9 giugno una bella giornata di sport alla presenza di un numeroso pubblico in occasione della gara sociale che ha visto la partecipazione integrata di ragazzi disabili e non.

Giudice di gara Andrea Piccolo e la premiazione è stata effettuata dall’Assessore del Comune di Nus, Margareta Millieri.

La manifestazione è stata possibile grazie alla sponsorizzazione della CVA Trading, tutti i partecipanti hanno ricevuto una coppa e una coccarda.

Oltre alla gara vi è stata una emozionante dimostrazione di Pax de Deux con musica, eseguita da Francesca Nieroz e dall’istruttore Alberto Comini Galli sulle cavalle Allisto e Havanna.

La classifica:

Cat. 1E 1° Emma TURCO, 2° Anael MORANDI, 3° EX Luca MARQUIS , 3°EX Gabriele PORCU.

CAT.2E 1° Costanza CARACCIOLO, 2° Etienne CORNAZ, 3° Lorenzo GUATTERI, 4° Alessandro TREVISAN, 5° Marco ACCORDI e 6° Gabriele MUSCOLO.

Cat. 1M 1° EX Stefania GAL, 1° EX Catherine BICH, 3° Lorenzo CHEVRIER

Cat. 2M 1° Mirko PASCALE, 2° EX Matteo BECHERE, 2° EX Afaf BARAKAT, 4°Francesca BRUNO,5°Alice VALLET

SALTO OSTACOLI

Per il salto ostacoli gli atleti del Centro ippico d’Ampaillan sono stati impegnati nel Concorso nazionale B ad Alessandria. Sara Oddone in sella a Pierrot ha raccolto un doppio 1° posto ex aequo in L70 sabato e domenica, Arianna Cerana su Tech torna ad Aosta con un 1° ex aequo in L70 sabato e domenica e un 1° ex aequo il L80 nella giornata di domenica.

Carolina Bravo su Usher Messipierre ottiene un bel 2° posto in B110 sabato, mentre domenica ha chiuso con un buon 3° in B110 e 4° in C115. La portacolori dell’Écurie de Villefranche, Irys Rini Cirelli è stata invece impegnata in questo weekend nel circuito Talent Show Jumping al Circolo ippico “Il Torrione” di Tortona.

L’amazzone valdostana, dopo aver chiuso un bel percorso nella C120 gentleman Rider silver di sabato si è classificata al 18° posto.

Nella giornata di domenica un errore nella cat. Gentleman Rider Bronze le è valso l’11° posto.