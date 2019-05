Motocross: A scuola di guida sulla pista di Verrès

Con le belle giornate aumenta la voglia di salire in moto e sabato 4 maggio sono iniziati i corsi di guida al campo scuola dello Starcrossmx Verres.

Su una pista con il terreno spianato e ben irrigato, l'istruttore federale Ugo Cosentino educa alla guida sicura i suoi allievi. Non c'è limite di età per il motocross e alle giornate formative si avvicinano bambini, ragazzi e adulti di ogni livello: dal principiante ai più esperti.

In un clima familiare vengono impartite lezioni che comprendono nozioni che vanno dalla posizione in moto da assumere, alla percorrenza in curva, dalla staccata al salto. E per i più esperti c'è la possibilità di confrontarsi in simulazioni di partenze ai cancelletti. Oltre alle nozioni tecniche si possono apprendere le basi sulla manutenzione della moto.

E non è finita qui perché, in un contesto di sicurezza, in pista cintata e omolagata, con una copertura assicurativa e senza ostacoli e pericoli che potresti incontrare su strada, diverse persone (soprattutto ragazzi e ragazze) scelgono di imparare le basi della guida delle motociclette al fine di prendere confidenza col cambio delle marce. E a differenza di quello che si può pensare, il motocross non è uno sport prettamente maschile. Anzi, sono diverse le ragazze che si avvicinano a questa disciplina. Fondamentale è farlo in sicurezza.

Per info scrivere a starcrossmxverres@gmail.com