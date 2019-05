Tennis: Intensa attività Centro Tecnico Federale VdA

Prosegue senza soste l'attività del Centro Tecnico Federale della Federazione Italiana Tennis della Valle d'Aosta; lunedì 29 Aprile presso il T.C.Chatillon St.Vincent si è tenuto il raduno regionale under 9, 10 e 11 al quale hanno preso parte i migliori ragazzini delle Scuole Tennis Valdostane nati negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Il Settore Tecnico Regionale per l'occasione aveva convocato Marinica Bianca, Chendes Daiana, Zanetti Viola, Nicco Andrea, Pramotton Heloise, Chiucchiurlotto Simone, Vincenzetti Simone, Cigna Pietro (in piedi nella foto da sn), Ambrosio Anna, Vuillermoz Dahila, Paonessa Gaia, Romagnoli Luca, Boccato Sara, Chiucchiurlotto Marco, Susanna André e Morsia Gaia (in ginocchio nella foto da sn).

Per l'occasione a visionare i giovanissimi atleti rossoneri era presente il Tecnico della Federazione Italiana Tennis Denis Fino responsabile del movimento giovanile del Nord Ovest e delle squadre Nazionali Giovanili.



In allegato la foto con in ordine i ragazzini come già precedentemente descritti con da sx il Tecnico Denis Fino, Nathalie Viérin, Chiara Selmo e Monica Cantele.