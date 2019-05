Tennis: Gaia Paonessa protagonista al Trofeo Kinder

Ottimo torneo a Biella per Gaia Paonessa; nella tappa del tour nazionale Trofeo Kinder in fase di svolgimento presso la Biella Tennis Academy la giovanissima portacolori del Tennis Club Aosta si è imposta nel torneo riservato alle bimbe nder 9 superando nell'ordine Maria Baccigaluppi per 6/3 6/1, Mya Capelli per 6/0 6/1 ed in finale Aurora Solio con il punteggio di 7/5 6/1.

Oltre alla vittoria ottenuta con le ragazzine della sua età, 2010, Gaia Paonessa ha raggiunto la finale anche del tabellone under 10 riservato alle giocatrici nate nel 2009 dove nei quarti si è imposta su Matilda Pavese per 6/4 2/6 7/3, in semifinale vittoria contro la milanese Aurora Cartone per 7/5 6/2, domenica 5 maggio sfiderà la piemontese Nicole Capellaro.