Rally: Simone Goldoni pronto per il 52esimo Rally Elba

Il pilota valdostano Simone Goldoni è pronto per una nuova sfida. “Con grande carica dopo la vittoria tra le Suzuki nella prima di Campionato Italiano WRC, saremo al via con il numero 82 sulle fiancate per scoprire una gara per noi nuova ma ricca di storia: il 52esimo Rally Elba”, spiega Simone Goldoni.

“Sempre a bordo della Swift R1 - prosegue il rallysta valdostano - preparata da Gliese Engineering, il mio navigatore Flavio Garella ed io metteremo il nostro massimo impegno per confermare il bellissimo risultato del Rally 1000 Miglia”.

“Ringrazio la Scuderia NordOvest Racing, Nova Argentia, Officina Peretto, Ristorante Mont Nery, Coffee Service e RPS Ricambi per il loro fondamentale supporto” conclude Goldoni.