Motocross: Bove fa "quota" nel week end di Pasqua.

Nonostante il secondo posto, il 31 marzo il pilota della Starcross Mx Verrès Vincenzo Bove era tornato dalla trasferta di d Villafranca con l'amaro in bocca. Era stato sfortunato per qualche contatto in più non riuscendo ad esprimere a pieno il suo talento.

In questo fine settimana, però, il giovane pilota valdostano, impegnato su due fronti, non ha lasciato nulla ai suoi diretti avversari. Domenica 21 aprile si è presentato, con la sua famiglia, nuovamente ai cancelli di partenza a Villafranca con solo un obiettivo: "Vincere, o per lo meno provarci". Non ha avuto vita facile perché ha trovato un avversario “svizzerino" molto veloce e preparato, ma Vincenzo Bove vincendo una manche e nell'altra arrivando secondo ha portato a casa la vittoria di giornata. Lunedì, la delegazione valdostana si è mossa alla volta di Orbassano e anche qui il pilota rossonero detta le sue regole. Giro veloce alle qualifiche, primo a schierarsi dietro il cancelletto di partenza. Quando si abbassa il cancelletto, lotta con Lorenzo Bonino, pilota di Villafranca, sceso in pista per prendersi la rivincita. Bove arriva secondo nella prima manche, ma vince la seconda e si porta a casa la vittoria di giornata.