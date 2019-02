Podismo: Catherine Bertone male alla Napoli Half Marathon

Giornata e gara da dimenticare per la maratoneta valdostana Catherine Bertone, giunta 61esima assoluta e terza delle italiane alla Napoli Half Marathon. Ha collezionato il suo 19esimo tempo in carriera in assoluto; risultato alquanto deludente e maturato in una giornata dominataa dal maltempo e, evidentemente, da una condizione non ottimale di forma fisica e concentrazione.

La gara è stata vinta dalla kenyota Jemesunde Angela Tanui, seguita dalle connazionali Betty Wilson Lembus e Martha Wanjiku Njoroge.