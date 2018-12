Tennis: Nel Memorial Minini entrano in gioco le 'ts' di Terza categoria

Fitto il programma degli incontri dell'Open nazionale di Chatillon – 21° Memorial Giorgio Minini nei due tornei di singolare attivi.

Impegnati i più quotati giocatori di terza categoria, prosegue il suo percorso e sabato 15 dicembre sei sono le partite in programma, due per il tabellone femminile e le restanti quattro tutte per quello maschile, Senza sorprese il risultato del campo delle sfide di venerdì 14 dicembre. Eleonora Gatti, (3.1) del TC Cirié, la più giovane tra le giocatrici impegnate, con i suoi 12 anni, ha esordito imponendosi 6/1, 6/3 sulla 18enne del TC Aosta Corinne Cornaz (3.5).

Fuori anche l'altra valdostana, la 13enne valdostana del CT St-Christophe Claudia Soro (3.4) superata 6/2, 6/3 dalla lombarda del TC Delebio Beatrice Zappa, 17enne classificata 3.1 In campo maschile, la giornata di incontri di venerdì 14 ha fatto registrare due confronti decisamente equilibrati ed altrettante sfide chiuse in due set.

Il 21enne Davide D'Achille (3.3) del CT St-Christophe ha vinto 6/4, 6/1 il proprio match che lo vedeva opposto al locale Giorgio Cantele, 3.5 del TC Chatillon St-Vincent. 6/2, 6/4 è invece il risultato del campo della sfida che ha visto il 18enne Stefano Parola (3.2) dell'Isola Virginia avere la meglio sul giocatore del TC Aosta Enrico Zeverini (3.4).

Tre sets sono invece risultati necessari al passaggio del turno per Gianni Vitello (3.4) che con i parziali di 7/6, 2/6, 7/5 ha sbarrato la strada al compagno di club (TC Chatillon StVincent) Davide Floris (3.2). Ha superato il turno, nel quarto match di giornata, il 16enne del TC Aosta Henri Martinet (3.2) che si è imposto su Simon Plaar (3.3) dell'Isola Virginia con i parziali di 3/6, 6/4, 6/1.

Sono sei le partite in programma sabato 15 dicembre, di cui due per il tabellone rosa. Per il torneo femminile, torna in campo la 12enne del TC Cirié Eleonora Gatti (3.4) che gioca contro la più quotata delle valdostane iscritte, la 14enne del TC Aosta Alice Paonessa (3.1).

Esordisce al Minini 2018 la 15enne torinese del Sisport Gloria Barcaro (3.1) che sfiderà la 17enne sondriese Beatrice Zappa (3.1) del TC Delebio. Quattro gli incontri del tabellone maschile, con protagonisti le teste di serie di Terza categoria. Sul centrale del palasport di Chatillon scende in campo il 15enne del TC Aosta Alessandro Laniece (3.1), TS4 del torneo di Terza, che affronta il 18enne Stefano Parola (3.2) dell'ASD Isola Virginia.

Protagonista sarà anche la TS1 Noah Quendoz (3.1), anche lui del TC Aosta, classe 2004, che sfida il 21enne del CT St-Christophe Davide D'Achille (3.3). In campo anche le altre due Teste di Serie di Terza categoria. Il 25enne Christian Parisio (3.1), TS2 del TC Chatillon St-Vincent, scende in campo contro il 16enne del TC Aosta Henri Martinet (3.2) mentre l'ultimo match di giornata sarà quello tra la TS3 Dennis Pollio (3.1) 16enne brianzolo del Tennis Bellusco che si confronterà con Gianni Vitello (3.4) del TC Chatillon StVincent.

Risultati Venerdì 14 dicembre

Eleonora Gatti vince contro Corinne Cornaz 6/1, 6/3

Beatrice Zappa vince contro Claudia Soro 6/2, 6/3

Davide D'Achille vince contro Giorgio Cantele 6/4, 6/1

Stefano Parola vince contro Enrico Zeverini 6/2, 6/4

Gianni Vitello vince contro Davide Floris 7/6, 2/6, 7/5

Henri Martinet vince contro Simon Plaar 3/6, 6/4, 6/1