Tennis: Disputate prime partite 21/mo Trofeo Minini

Prime partite disputate sui campi del Palasport di Chatillon, per la prima fase del Memorial Giorgio Minini e risultati per nulla scontati e di grande equilibrio nell'apertura del massimo torneo valdostano. Giocati sette sets in tre partite e, complessivamente 75 games.

Entrando nel dettaglio, ha chiuso in due set, lasciando 7 games all'avversario Paolo Daniele Fabris (4NC del CT StChristophe) vincente 6/2, 7/5 su Alessandro Di Salvo, 14enne del circolo di casa.

Sfida invece tutta interna, per gli altri due confronti, Ludberg Berruquier, 14enne del TC Chatillon St-Vincent ha dovuto impegnarsi per superare in due sets, 7/5, 7/5 il compagno di allenamenti Alessandro Moro, classe 2007.

La sfida tra Gabriel Rade e Alessandro Musso, entrambi classe 2002, del TC Chatillon St-Vincent, si è risolta a favore del primo giocatore che ha però dovuto concedere il secondo set all'avversario con match chiuso 6/4, 5/7, 6/3. Due le partite in programma domenica 9 dicembre.

Tornano in campo Paolo Daniele Fabris, Over 45, che se la vedrà con Mattia Costantini (4.4 del TC Chatillon St-Vincent) e Ludberg Berruquier che ancora affronterà un altro compagno di squadra, il 12enne, classifica 4.4, Matthieu Navillod.

Risultati sabato 8 dicembre

Paolo Daniele FABRIS vince contro Alessandro DI SALVO 6/2, 7/5;

Ludberg BERRUQUIER vince contro Alessandro MORO 7/5, 7/5;

Gabriel RADE vince contro Alessandro MUSSO 6/4, 5/7, 6/3.

Programma incontri domenica 9 dicembre

Mattia Costantini Vs Paolo Daniele Fabris;

Matthieu Navillod Vs Ludberg Berruquier