Tennis: Lapo Stellitano domina Circuito Giovanile Futuro Tennis Piemonte

E' iniziata nei migliori dei modi la nuova stagione agonistica per Lapo Stelitano, giovane atleta del Tennis Club Aosta; nel primo appuntamento del prestigioso Circuito Giovanile "Futuro Tennis Piemonte" disputato presso lo Sporting Monviso Steli tano.

Il tennista rossonero (nella foto) si è aggiudicato il torneo under 12 maschile con un ottimo percorso nel quale nei quarti lo ha visto vincitore contro Jacopo De Luca per 3/4 4/1 4/3, in semifinale contro Massimo Barberis per 4/2 4/1 per poi trionfare in finale su Daniele Barberis per 4/3 4/1.

Buon risultato anche per Lisamarie Rossi, sempre del Tennis Club Aosta che nel tabellone unser 12 femminile ha conquistato la semifinale ed il terzo posto dove ha dovuto cedere per 4/1 4/2 alla brava Giorgia Vercellotti poi vincitrice del torneo.