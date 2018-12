Motocross: Buon finale di stagione per Zanolli e Bove

Domenica 18 novembre, mentre ad Aosta in piazza Chanoux si svolgeva la quarta edizione di "Moto in Piazza e off road", due piloti della Starcross MX Verrès difendevano i colori rossoneri in pista.

Nell'ultima prova di campionato regionale Piemonte Lombardia, che si è disputata a Castelnuovo Bormida, Vincenzo Bove e Daniele Zanolli hanno regalato alla Valle d’Aosta un podio e una settima posizione di campionato.

Daniele Zanolli, impegnato nella categoria Over 40 esordienti, con due manche combattute ha portato a casa un'ottima sesta posizione di giornata, risultato che gli garantisce la settima posizione finale di stagione.

Vincenzo Bove che con la sua mini 65 conquista un secondo posto di giornata meritatissimo, sfiora la seconda posizione di fine stagione per soli tre punti. Comunque una bella annata per il ‘pilotino’ della Starcross che si cuce addosso un conquistato terzo posto al regionale Piemonte Lombardia.