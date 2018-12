Motocross: Piloti Starcross Verres chiedono una pista valdostana

Una bella giornata di sole ha accompagnato 'Moto in Piazza e Off-road', la manifestazione che Starcross Verrès ha organizzato in piazza Chanoux ad Aosta per festeggiare la fine della stagione del motocross.

Interessante ed istruttiva la dimostrazione di soccorso su pista della Croce rossa di Aosta, ma importante rilevanza ha avuto l’appello della Starcross per avere un circuito da gara in Valle d’Aosta. Accanto ad una moto infangata come nel dopo gara, un cartello recitava: “Fango piemontese; quando il fango valdostano?”.

Sulla piazza han fatto comunque bella mostra motociclette “off road” (Cross, Enduro, Trial) ed esemplari d’epoca che hanno attirato appassionati e curiosi.

L’atmosfera era quella del ‘paddock’ l’ambiente attorno al crossodromo in cui i piloti e i loro accompagnatori stazionano in attesa dello svolgersi delle “manches” di gara.