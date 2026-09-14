Ciclismo: Paolo Costa primo, Renzulli e Lecca ai piedi del podio nel 7° North X Series a Carona

Trasferta ricca di soddisfazioni per la folta compagine di atleti valdostani impegnata oggi a Carona (Bergamo) nella settima edizione della North X Series Cup, gara nazionale giovanile Xco. A brillare su tutti è stata la prestazione di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), autore di un netto successo e dominatore assoluto della prova riservata agli Juniores con il tempo di 1h 10’19”, staccando di 3’24” Morgan Gilardoni (Ktm Academy) e di 4’51” Marco Soprani (GagaBike). In 15ª posizione ha chiuso Christian Faita (Gs Lupi).

Nelle altre categorie, da segnalare i lusinghieri piazzamenti di alta classifica:

Esordienti 2° anno F: Sfiorano il podio Giulia Renzulli e Aurora Lecca, entrambe del Gs Lupi Valle d’Aosta, che chiudono rispettivamente al 4° (a 1’30”) e 5° posto (a 1’57”) nella gara vinta da Maddalena Brusaferri (GagaBike; 32’10”).

Allievi 1° anno M: Splendido 6° posto per Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 59”), ad appena 20” dal podio nella prova vinta da Mirko Signorelli (Bikers Petosino; 51’54”); 39° Cédric Berlieri (Orange Bike Team).

Allievi 1° anno F: 7° posto per Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 4’07”) e 10° per Siria Valenti (Gs Lupi; a 4’52”); vittoria a Marta Bodini (Speed Bike Rocks; 47’34”).

Allievi 2° anno F: 8ª posizione per Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 7’19”), nella gara vinta da Federica Nicoli (Speed Bike Rocks; 46’14”).

Allievi 2° anno M: Successo di Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno); 29° Alessio Catona (Gs Lupi).

Esordienti 2° anno M: Nella gara vinta da Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno), piazzamenti per Nathan Evolandro (8°), Sergio Zigliani (10°), Andrea Verduci (18°), Ilan Bianquin (33°), Nicolò Salice (41°), Mathias Faita (43°), Alex Voyat (53°) e Filippo De Gaetano (63°).

Enduro: Camilla Martinet 3ª nelle Elite e 2ª nella generale di SuperEnduro

A Santo Stefano d’Aveto (Genova) si è corsa la quarta tappa del SuperEnduro Mtb 2026, conquistata da Davide Del Pian (28’13”). In campo femminile, Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 33’18”) ha chiuso al 67° posto assoluto, conquistando il 3° posto tra le Elite Donne nella gara vinta da Clarissa Carzolio (Pedale Canellese; 32’58”).

Grazie a questo risultato, la Martinet termina la classifica generale del circuito in seconda posizione assoluta con 750 punti, alle spalle della vincitrice Clarissa Carzolio (860) e davanti a Giulia Mitidieri (720).

Ciclismo su Strada: la Coppa d’Oro a Borgo Valsugana

Impegno su strada a Borgo Valsugana (Trento) per la 58ª edizione della prestigiosa Coppa d’Oro riservata alla categoria Allievi (354 partenti su un percorso di 88 km). La vittoria è andata all’altoatesino Pier Davide Macas Jimenez (2h 09’50”).

Nel folto gruppo degli inseguitori giunto a 7”, si sono piazzati al 42° e 57° posto Raphael Tremblan e Joel Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta). Più indietro Michel Careri (Orange Bike Team), 119° a causa di una caduta e di problemi meccanici nelle battute iniziali.

Mountain Bike: Michela Clerin Fontan 2ª nella Piemonte Cup a Camino

Sui sentieri dell’Antico Borgo di Camino (Alessandria) è andata in scena una tappa della Piemonte Cup Xco. Tra le Esordienti Donne 2° anno, ottimo secondo posto per Michela Clerin Fontan (Cs Lys; 37’17”), preceduta soltanto da Elena Stella Lombardo (Rostese; 35’34”).

Nella prova riservata agli Under 23, vinta da Davide Cabrini (Ktm Academy; 1h 28’35”), ha conquistato la 5ª posizione Andrea Brunier (Orange Bike Team; 1h 37’16”).