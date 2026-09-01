Motori: Gaby ospita il gran finale del Campionato Italiano Trial

Sarà il suggestivo comune di Gaby ad ospitare l'atto conclusivo e decisivo del Campionato Italiano Trial e MiniTrial 2026. Nel fine settimana di sabato 12 e domenica 13 settembre, i migliori specialisti nazionali della disciplina si sfideranno lungo i tracciati allestiti in Valle d'Aosta per l'assegnazione dei titoli tricolori ancora in palio. L'evento, organizzato dal Moto Club Pollein sotto la guida del vicepresidente e tecnico federale Eric Uva, si avvale del fondamentale supporto dell'Amministrazione comunale locale e dei volontari del territorio.

Dopo la penultima tappa disputata a Novalesa, la gara di Gaby si preannuncia altamente tecnica e selettiva: i piloti delle categorie TR e Femminile affronteranno un anello di 10 chilometri con 12 zone controllate da ripetere due volte, mentre per i giovanissimi del MiniTrial è previsto un percorso di 4 chilometri con 6 zone da eseguire tre volte. A completare il programma vi sarà anche una spettacolare zona indoor allestita con ostacoli artificiali. Nonostante Matteo Grattarola si sia già laureato campione nella classe TR1 e Matteo Bosis nella TR3, la lotta resta apertissima in tutte le altre categorie.

L'appuntamento più atteso del weekend è fissato per sabato 12 settembre alle ore 18.00 presso l'Area Sportiva di Gaby, dove il 38 volte campione del mondo Toni Bou si esibirà in uno show ad ingresso gratuito. Per il fuoriclasse spagnolo, autentica leggenda vivente del trial internazionale, si tratta della prima storica partecipazione a una tappa del massimo campionato italiano. "L'arrivo di Toni Bou e dei migliori equipaggi italiani rappresenta un orgoglio per tutta la nostra comunità – spiegano gli organizzatori del Moto Club Pollein – e valorizza al meglio il connubio tra grande sport e territorio".

La competizione ufficiale prenderà il via domenica 13 settembre a partire dalle ore 8.30 con la partenza dei primi concorrenti dal paddock allestito in paese. L'accesso per il pubblico lungo le zone di gara e presso l'area spettacoli sarà libero per l'intera durata della manifestazione, con i servizi di accoglienza e ristorazione attivi fin dalle prime ore del mattino.