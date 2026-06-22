Ala di Trento, pioggia di podi per i piloti valdostani nel Campionato Nazionale Velocità

Lo splendido scenario montano dell'Ala Circuit ha fatto da cornice, dal 18 al 21 giugno, alla terza tappa del Campionato Nazionale Velocità (CNV). Un contesto favoloso che, circondato dalle vette trentine, ha fatto sentire subito a casa la delegazione di piloti valdostani del Team Lovato’s Bike, protagonisti di un fine settimana di pura grinta, rimonte furiose e grandi podi.

Stefan Cheillon: Il carattere del Rookie tra cadute e rimonte maestose

Nella categoria 110, in sella alla sua Ohvale Evo, il giovanissimo esordiente Stefan Cheillon ha confermato una velocità pura impressionante. Sabato, durante la Superpole, è stato vittima di una brutta caduta che lo ha costretto a scattare dall'ultima posizione in griglia per la prima corsa della domenica. In Gara 1, Stefan ha firmato un vero e proprio capolavoro: una rimonta maestosa che lo ha visto superare avversari su avversari fino a stampare un incredibile quinto posto. In Gara 2, una partenza complicata lo ha nuovamente costretto a inseguire, ma con un altro recupero solido è risalito fino alla sesta piazza, confermandosi stabilmente tra i migliori della categoria.

David Tomas: Weekend da incorniciare e podio in Superpole e Gara 2

Nella categoria 160 Leggeri, in sella alla sua Bucci BR12, David Tomas ha vissuto un fine settimana da assoluto protagonista. Fin dal giovedì di prove libere il giovane aostano ha impresso un ritmo eccezionale, stampando tempi da Top 3. In qualifica, mentre si trovava saldamente in terza posizione, è stato tradito da una scivolata causata da olio in pista, che lo ha costretto a chiudere in anticipo la sessione per permettere ai meccanici di riparare la moto.

Il team ha fatto un lavoro perfetto: David è sceso in pista per la Superpole Race artigliando un grandissimo terzo posto. In Gara 1, dopo essere rimasto agganciato al trenino di testa, ha chiuso in settima posizione, impossibilitato a trovare lo spazio per sorpassare su un circuito molto tecnico. Il capolavoro è arrivato in Gara 2: partendo dalla settima casella, David ha messo in mostra tutta la sua velocità con una serie di sorpassi millimetrici, risalendo fino a un fantastico terzo posto e siglando il terzo miglior tempo assoluto di giornata, a dimostrazione di una crescita costante e ormai matura.

Andrea Cheillon: Compleanno da protagonista nella 190 Sport

Fine settimana solido e di grande costanza per l'esperto Andrea Cheillon nella categoria 190 Sport con la sua Ohvale GP2. Nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno, Andrea ha confermato di essere uno dei piloti più veloci e intelligenti del campionato.

Il weekend è iniziato alla grande già il sabato con un ottimo terzo posto nella Superpole Race. Nelle due manche della domenica, Andrea ha saputo gestire al meglio le bagarre in pista, portando a casa punti pesantissimi per la classifica generale grazie a un solido quinto posto in Gara 1 e un ottimo quarto posto in Gara 2. Prestazioni concrete che dimostrano, ancora una volta, la sua incredibile solidità. Prossimo appuntamento: International Circuit 7 Laghi Il Team Lovato’s Bike lascia il Trentino con la certezza di avere tre piloti velocissimi e un pacchetto tecnico di prim'ordine. Il focus è già rivolto al prossimo round, che si disputerà sull'International Circuit 7 Laghi di Castelletto di Branduzzo (Pavia), dove i piloti valdostani punteranno a confermarsi ancora una volta al vertice.