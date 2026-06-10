I piloti della Valle d’Aosta brillano alla Finale Nazionale RKC ASI 2026 a Martina Franca

Si è conclusa con un bilancio assolutamente positivo la trasferta in Puglia della delegazione valdostana di kart rental, che dal 29 maggio al 2 giugno ha difeso i colori della regione alla prestigiosa Finale Nazionale RKC ASI 2026, andata in scena sul circuito Touch & Go di Martina Franca.

L’evento ha visto scendere in pista i migliori talenti di tutte le regioni d'Italia, pronti a darsi battaglia in griglie agguerritissime da ben 30 kart ciascuna. I 14 piloti valdostani, guidati dal referente regionale ASI Andres Tomas, si sono guadagnati l'accesso a questo appuntamento d'élite grazie alle dure selezioni regionali dello scorso anno.

Dopo giornate intense di qualifiche, manche combattute e scontri diretti, i piazzamenti ottenuti nei punteggi intermedi hanno decretato l'accesso alle rispettive finali (A, B e C) nell'ultima e decisiva giornata di gare. Nella classifica per il Trofeo delle Regioni, la Valle d'Aosta ha conquistato un onorevole 15° posto assoluto.

Di seguito il dettaglio dei risultati dei piloti valdostani divisi per categoria:

· Categoria LIGHT: Splendida battaglia nella Finale C, che ha visto protagonisti i giovani David Tomas, Tobia David e Arturo David.

· Categoria MEDIUM: Grande prova di forza nella Finale B con ben quattro piloti valdostani nel vivo della corsa: Alessandro Carestia, Mathieu Milliery, Carmelo Bonarrivo e Vladimir Cuneaz. Nella Finale C ha lottato con determinazione Marc Dovigo.

· Categoria HEAVY: Ottima competitività nella Finale B, dove si sono fatti valere Andres Tomas, Laurent Nolly e Alberto Cerise. Nella Finale C hanno completato il quadro delle ottime prestazioni Roberto Zema e Daniele Ligato.

· Categoria LADY: Nella combattutissima finale unica riservata alle donne, Anna Wodecka ha rappresentato con orgoglio e grinta i colori della scuderia valdostana.

Le parole del referente regionale ASI, Andres Tomas:

"Sono veramente orgoglioso di questi ragazzi. Molti hanno sfiorato l'accesso alla Finale A e tantissimi si sono qualificati per la Finale B, a dimostrazione del fatto che questo sport in Valle d’Aosta è in continua crescita. È stata un’esperienza unica: venire qui in Puglia con un gruppo così unito, composto da piloti e famiglie, ha creato un'atmosfera bellissima.

Ci tengo a fare i complimenti a tutti per il massimo rispetto profuso durante la manifestazione e per il tifo eccezionale: sono stati splendidi. Colgo l’occasione per invitare tutti a partecipare alle nostre selettive: il nostro campionato regionale RXC sta prendendo una bellissima piega e un grande appeal, girando per tutto il Nord-Ovest e alzando costantemente il livello dei piloti. Quest'anno abbiamo raggiunto i 40 partecipanti, e solo 15 di loro riusciranno a strappare il pass per la prossima finale nazionale. Il livello si alza, ma lo spettacolo è garantito."