Gaby diventa la capitale valdostana del trial: a maggio la prima prova del Campionato Interregionale Piemonte–Valle d’Aosta, a settembre la finale del Campionato Italiano

Domenica 31 maggio, a Gaby, andrà in scena la prima prova del Campionato Interregionale Piemonte–Valle d’Aosta di Trial, un appuntamento di grande rilievo per il movimento motociclistico del Nord-Ovest.



La manifestazione sarà organizzata dal Motoclub Pollein, con tracciatura del percorso affidata a Eric Uva.



L’evento rappresenta anche un’importante anteprima: sugli stessi tracciati, infatti, il 14 settembre si svolgerà l’ultima prova del Campionato Italiano Trial, quella che assegnerà i titoli nazionali.



Per questo motivo sono attesi numerosi piloti anche da fuori regione, desiderosi di provare in anticipo il terreno dell’Assoluto.







Parallelamente alla gara, la giornata di domenica ospiterà un corso promozionale femminile di trial, rivolto a bambine, ragazze e donne dai

6 ai 70 anni.



L’attività offrirà la possibilità di avvicinarsi al trial in totale sicurezza, alternando sessioni teoriche e pratiche dedicate.



La Federazione Motociclistica Italiana metterà a disposizione moto e abbigliamento tecnico.



L’iniziativa sarà curata dal responsabile del settore tecnico federale Fabio Lenzi, 16 volte campione italiano di trial.



Per questioni organizzative, la partecipazione è subordinata alla prenotazione.







La settimana del trial a Gaby proseguirà con due appuntamenti di alto livello tecnico, in vista della prova spagnola del campionato europeo di Trial in programma per il 7 giugno nella località di Entrimo.



Lunedì 1 giugno è previsto un allenamento dei Talenti Azzurri, il progetto federale dedicato ai giovani piloti più promettenti mentre martedì 2 giugno è in programma l’allenamento della Nazionale Femminile di Trial, vincitrice — per la prima volta nella storia — del Trofeo delle Nazioni a squadre 2025. Tra le pilotesse coinvolte anche la valdostana Martina Gallieni.



Mai come quest’anno Gaby si conferma punto di riferimento per il trial nazionale, ospitando nell’arco di pochi mesi sia una prova del campionato interregionale sia la finale del campionato italiano, oltre a iniziative federali di grande valore sportivo e promozionale.



Dichiarazione del Delegato Regionale FMI Valle d’Aosta, Davide Lombardi:

«Sono molto soddisfatto delle attività agonistiche e promozionali che si svolgeranno quest’anno in Valle d’Aosta.

In particolare, sono felice di questo progetto sperimentale dedicato al settore femminile, che punta ad avvicinare nuove praticanti al trial: un ambiente in cui la partecipazione delle donne non è ancora estesa quanto meriterebbe, nonostante gli straordinari risultati ottenuti dalle nostre pilotesse negli ultimi anni e l’alto livello tecnico raggiunto a livello nazionale e internazionale.»