RXC 2026, A PONTEY IL KARTING È UNA SFIDA SUL FILO DEI DECIMI

Altro che semplice gara: quella andata in scena domenica sul circuito di Pontey è stata una vera prova di nervi, precisione e strategia. Il terzo appuntamento del campionato regionale RXC 2026 ha confermato una crescita impressionante del movimento valdostano, mettendo in pista uno degli schieramenti più competitivi degli ultimi anni.

Il dato che fa rumore – e che racconta meglio di qualsiasi cronaca il livello raggiunto – è semplice ma clamoroso: 24 piloti racchiusi in appena sei decimi di secondo. Un equilibrio quasi chirurgico, frutto di un lavoro tecnico minuzioso e di un parco piloti sempre più preparato. In altre parole, nessuno poteva permettersi errori.

La giornata si è sviluppata su tre batterie, una scelta organizzativa che ha garantito fluidità e sicurezza, ma anche un ritmo serrato. A rendere tutto ancora più interessante ci ha pensato il “Giro Boost”, una variabile tattica che ha aggiunto un pizzico di imprevedibilità e ha costretto i piloti a ragionare mentre spingevano al limite. Non solo velocità, quindi, ma anche testa.

Nella Batteria A è stato Carmelo Bonarrivo a imporsi con autorità, respingendo gli assalti di Laurent Nolly e Arturo David. Una gara solida, senza sbavature, costruita giro dopo giro con grande lucidità. Nella Batteria B, invece, ha brillato Mathieu Milliery, capace di tenere dietro Tobia David e Davide Militello in una prova molto combattuta. Infine, nella Batteria C, il campione Vladimir Cuneaz ha fatto valere esperienza e talento, imponendosi davanti ad Alessandro Carestia e Christian Magagnato dopo un duello che ha acceso il pubblico.

A fine giornata, il bilancio è più che positivo. Il presidente dell’ASD La Quercia 58, Andres Tomas, non ha nascosto la soddisfazione: il livello tecnico raggiunto è il risultato di un lavoro preciso sulla flotta e sull’organizzazione. E si vede. Non solo per i tempi strettissimi, ma anche per la varietà dei protagonisti: podi sempre diversi e una presenza femminile che non è più simbolica, ma competitiva a tutti gli effetti.

C’è però anche un messaggio chiaro per il futuro: competizione sì, ma dentro i binari del fair play. L’agonismo cresce, e con lui la necessità di mantenere ordine e rispetto in pista.

Il campionato RXC 2026, intanto, non rallenta. Il prossimo appuntamento è già segnato in calendario: 17 maggio, sul circuito Big Kart di Rozzano. Un’altra tappa che promette scintille, perché con un equilibrio così ogni gara può riscrivere le gerarchie.

I podi del GP3 di Pontey

Batteria A: 1. Carmelo Bonarrivo, 2. Laurent Nolly, 3. Arturo David

Batteria B: 1. Mathieu Milliery, 2. Tobia David, 3. Davide Militello

Batteria C: 1. Vladimir Cuneaz, 2. Alessandro Carestia, 3. Christian Magagnato

Dietro questi nomi, però, c’è molto di più: c’è un movimento che sta crescendo davvero, e che comincia a parlare con una voce sempre più credibile anche in prospettiva nazionale.