La Rappresentativa valdostana vince la tappa di Coppa Xco a Trivero (Foto)

La Valle d’Aosta totalizza 179 punti, lasciandosi alle spalle, di quattro e sei lunghezze, le supercorazzate Lombardia (175) e Veneto (173), con il Piemonte quarto, a quota 161; 20° posto per Valle d’Aosta 2 (71 punti). A chiudere le quattro tappe sinora disputate, al comando della classifica generale c’è il Veneto, con 1072 punti, davanti alla Sicilia (898) a al Lazio (758). Con solo tre appuntamenti disputati, in quarta posizione la Lombardia (753) e, quinta, la Valle d’Aosta, a quota 685. Allievi e Esordienti rossoneri sugli scudi e, a concludere il pomeriggio di gare, negli Juniores, arriva anche la netta vittoria di Paolo Costa.

Negli Allievi Donne secondo anno netto il successo di Matilde Anselmi (Valle d’Aosta 1; 43’24”) seguita dalla lombarda Beatrice Maifré (a 49”) e alla friulana Nicole Trampus (a 1’08”). Al 12° posto Nicole Vevey (VdA 2; a 7’57”). In campo maschile, per VdA 1, secondo e terzo posto di Michel Careri (a 3”) e Joel Philippot (a 1’07”) nella gara vinta nella volata ‘lunga’ dal torinese Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 45’37”). In 29° posizione Alessio Catona (Gs Lupi; a 10’29”).

Negli Allievi Donne primo anno s’impone la veneta Irene Righetto (42’36”). Al 7° posto Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 4’21”); 15° Siria Valenti (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 7’02”); 22° Anna Lini (Orange Bike Team; a 10’52”). Nei maschi, gradino alto del podio al torinese Edoardo Ducco (Mtb Giaveno Academy; 48’30”). Al 24° posto Andra Ianniello (VdA 2; a 5’59”); 47° Cédric Berlier (Orange Bike Team); 49° Federico Evoli (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti Donne secondo anno al 4° e 5° posto, per Vda 1, Alessia Pellicanò (a 1’15”) e Giulia Renzulli (a 2’06”) e podio occupato dalla piemontese Giorgia Vottero (29’49”), dalla lombarda Martina Rota (a 25”) e da Maddalena Brusaferri (Gagabike; a 1’13”). In 13° posizione Gaelle Migliorini (a 4’54”), 15° e 16° Maelys Cortese (a 5’19”) e Neve Lucchetti (a 5’24”) terzetto dell’Orange Bike Team. In campo maschile s’impone il torinese Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno; 35’54”). Al 9° e 10° posto Sergio Zigliani (Orange Bike Team; a 4’01”) e Nathan Evolandro (VdA 2; a 4’25”); 15° Giovanni Marti (VdA 2; a 5’24”); 20° Andrea Verduci (Vc Courmayeur MB; a 6’12”); 39° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini; a 9’05”); 43° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini; a 10’07”); 51° Filippo De Gaetano (Vc Courmayeur MB).

Negli Esordienti Donne primo anno ennesimo successo stagionale della lombarda Nami Epis (29’11”); 11° Amélie Berlier (Orange Bike Team; a 6’20”). Al maschile s’impone Lorenzo Guassora (Mtb Academy Giaveno; 38’21”).

Ultima gara della lunga giornata dedicata alle ruote grasse, gli Juniores, dove è netta la vittoria di Paolo Costa (Gs Lupi; 1h 09’13”) davanti a Morgan Gilardoni (Ktm Academy Le Marmotte; a 1’20”) e ad Alessandro Garbaccio Valina (Oasi Zegna; a 2’18”). Al 14° posto Lamberto Falchi (Gs Lupi; a 9’23”); 16° Erik Henriod (Cicli Lucchini); 28° e 29°, del Gs Lupi, Cesare Fontanelli e Mathias Consoli.