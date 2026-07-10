La Valle d'Aosta Official Tourism Partner della Lega Pallavolo Serie A Femminile: sarà ancora la Courmayeur Cup ad aprire la stagione

L'intesa consentirà alla Valle d'Aosta di affiancare per l'intera stagione il massimo campionato italiano di pallavolo femminile in qualità di Official Tourism Partner, attraverso la realizzazione di contenuti dedicati e iniziative di promozione rivolte agli appassionati e al pubblico della Serie A.

La partnership rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la visibilità della destinazione e del marchio turistico regionale, sia sul mercato nazionale sia a livello internazionale, raggiungendo un pubblico particolarmente sensibile ai valori dello sport, del benessere e del turismo attivo, pienamente coerenti con l'offerta della Valle d'Aosta.

L'accordo conferma inoltre, per il terzo anno consecutivo, Courmayeur come sede dell'evento inaugurale della stagione di Serie A. Sabato 26 e domenica 27 settembre le prime quattro classificate dell'ultimo campionato – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, Savino Del Bene Scandicci, Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara – si sfideranno nella Courmayeur Cup, il torneo amichevole organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile.

"Questa partnership conferma la volontà della Regione di investire nello sport come efficace strumento di promozione del territorio e di valorizzazione della nostra offerta turistica. La pallavolo femminile rappresenta oggi una delle realtà sportive più seguite e apprezzate, capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale, anche a livello internazionale. Essere Official Tourism Partner della Lega e ospitare, per il terzo anno consecutivo, l'evento che inaugura la stagione di Serie A significa associare il nome della Valle d'Aosta a un movimento sportivo di grande qualità e ai valori positivi che esso esprime. È una scelta che rafforza il posizionamento della nostra regione come destinazione ideale per i grandi eventi sportivi e come luogo capace di offrire esperienze autentiche durante tutto l'anno", dichiara l'Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques.

Roberto Rota, Sindaco di Courmayeur, aggiunge: "Siamo particolarmente lieti e orgogliosi di accogliere a Courmayeur, per il terzo anno consecutivo, un appuntamento di assoluto prestigio come la Courmayeur Cup, che rappresenta uno dei più importanti eventi di precampionato della pallavolo femminile italiana. La conferma di questa manifestazione testimonia la capacità della nostra località di affermarsi sempre più come punto di riferimento nell'ospitalità di grandi eventi sportivi, culturali e di richiamo nazionale e internazionale. Courmayeur può contare su un contesto naturale di straordinaria bellezza, ma il suo vero valore aggiunto risiede nella capacità di costruire progettualità condivise, creando sinergie con il territorio e sviluppando collaborazioni di alto profilo, come quella con la Lega Volley Femminile. È proprio grazie a questa rete di relazioni che possiamo continuare a crescere e a proporre iniziative di qualità, capaci di generare valore per la comunità e per l'intero territorio. Desidero infine esprimere un sincero ringraziamento alla Regione autonoma Valle d'Aosta per una collaborazione che si consolida anno dopo anno e che rappresenta un elemento strategico per immaginare e realizzare eventi sempre più ambiziosi, attrattivi e di respiro internazionale, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Courmayeur tra le principali destinazioni italiane dedicate ai grandi eventi".

"Siamo onorati di questa sinergia inedita con la Valle d'Aosta - commenta il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris -. Per la prima volta nella storia della LVF una Regione decide di legarsi a noi lungo tutto il percorso del campionato, riconoscendo nel nostro movimento un veicolo di eccellenza e visibilità nazionale, che va al di là del singolo evento. Una collaborazione ampia e prestigiosa che trova la sua espressione perfetta nella Courmayeur Cup, giunta al suo terzo anno e divenuta un classico fondamentale e irrinunciabile nell'avvicinamento ai campionati di Serie A".