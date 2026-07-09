Calcio. La Juventus Women in ritiro a Châtillon dal 14 al 19 luglio

Il Comune di Châtillon si prepara ad accogliere il grande calcio femminile. Dal 14 al 19 luglio 2026, il territorio comunale ospiterà infatti una tappa del ritiro estivo della Prima Squadra della Juventus Women, impegnata nella preparazione in vista della nuova stagione calcistica. Le sedute di allenamento delle bianconere si svolgeranno presso lo Stadio Comunale Ernest Brunod.

Le ragazze della Juventus hanno già ripreso l'attività lo scorso 7 luglio sul campo di Vinovo, sotto la guida del nuovo allenatore Isaac Guerrero. La settimana di permanenza in Valle d'Aosta diventerà quindi un tassello fondamentale per proseguire il lavoro atletico e tattico, mettendo benzina nelle gambe in vista del debutto ufficiale nelle competizioni stagionali. Durante il periodo di ritiro, gli appassionati e i tifosi avranno anche la possibilità di seguire da vicino la squadra, poiché sono previsti alcuni test amichevoli aperti al pubblico.

L'assessore comunale Fabienne Vittaz ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo del club torinese, sottolineando come il calcio femminile sia un movimento in forte crescita e quanto ospitare le bianconere sia motivo di profonda soddisfazione per tutta la comunità di Châtillon. L'auspicio delle istituzioni locali è che la presenza di un gruppo di atlete così importanti possa fare da traino e da esempio per le bambine, le ragazze e tutti i giovani del territorio, stimolandoli ad avvicinarsi allo sport come percorso sano di crescita sia personale che sociale.