Al Gs Lupi Valle d’Aosta la terza tappa del Gp Giovanissimi a Gaby (Foto)

Luglio, mese di vacanze, e non fa eccezione l’area picque-nique la Pineta di Gaby, con tanti turisti a ‘curiosare’ e a incitare i centoquaranta rider in erba che hanno dato vita alla terza tappa del Grand Prix Giovanissimi Valle d’Aosta 2026, una prova che ha visto ai nastri di partenza anche un buon numero di sodalizi del vicino Piemonte. Nella classifica per società, sul gradino più alto del podio c’è il Gs Lupi Valle d’Aosta, che precede l’Orange Bike Team e il Vtt Arnad.

G1 * A imporsi è Elodie Cristofoli (Gs Lupi) davanti a Céline Vuillermoz (Cicli Lucchini) e alla biellese Agata Toniolo (Rive Rosse). Ancora Gs Lupi nella competizione maschile grazie a Nathan Menel, seguito da Etienne Hardy (Cs Lys) e da Dennis Persico (Gs Lupi).

G2 * Successo di Yael De Rosso (Vc Courmayeur MB) che ha la meglio su Cécile Sucquet (Cs Lys) e su Vittoria Di Mattia (Gs Lupi). Nei maschietti è Luca Dorio (Gs Godioz) a precedere Lione Lazier (Cs Lys) e Marcel Denarier (Cicli Lucchini).

G3 * Vittoria di Ginevra Montrosset (Gs Godioz) davanti a Coralie Collé (Eporediese Cicli Tessiore) e a Matilde Raso Sarto (Gs Lupi). Doppietta biellese al maschile grazie al duo del Rive Rosse Simone Mastrapasqua e Alberto Fois, con terzo Mattia Biava (Maggiora) e, quarto, il migliore tra i valdostani, Cesare Mancinelli (Orange Bike Team).

G4 * Ancora un successo piemontese con Anna Audo (Cicloteca) che precede Arianna Pine (Vtt Arnad) e Sofia Locci (Gs Godioz). Tommaso Mersi (Rive Rosse) precede, nei maschi, Henry Perruchon (Gs Lupi) e Mathis Marchi (Orange Bike Team).

G5 * È Céline Pellissier (Orange Bike Team) ad avere ragione di Anaïs Blanc (Gs Lupi) e di Maggie Colliard (Vtt Arnad). In campo maschile Sebastian Leo (Orange Bike Team) precede Andrea Comazzo (Rive Rosse) e Federico Privitelli (Cs Lys).

G6 * Ambra Balbis (Vigor) precede la coppia del Gs Lupi formata da Alys Torgneur e Marta Rizzo. Nei maschi, il torinese Andra Maria Gioana (Mtb Academy Giaveno) si impone su Julien Marchi (Orange Bike Team) e su Elias Vallet (Gs Lupi).