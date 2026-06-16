Quando la danza supera l'arte: il successo di “Oltre la cornice” allo Splendor

Domenica 14 giugno, al Teatro Splendor di Aosta, ha avuto luogo il saggio-spettacolo dell’Institut de Danse du Val d’Aoste che quest’anno ha avuto come titolo “Oltre la cornice”.

La platea e la galleria del teatro erano stracolmi di spettatori, tra genitori, parenti, amici e semplici appassionati della danza, che hanno sottolineato con fragorosi applausi e urla di approvazione le esibizioni degli 81 allievi dell’Institut, che in circa 3 ore di spettacolo hanno presentato 47 coreografie, spaziando tra danza classica, moderna e danza contemporanea.

Le ballerine e i ballerini si sono alternati sul palco dello Splendor con degli assoli, dei passi a due e a tre e con delle esibizioni di gruppo. Come suggerisce il titolo del saggio, si è trattato di un felice incontro tra due forme d’arte, quella legata alle immagini, pittoriche o fotografiche, e l’arte della danza, che ha permesso di realizzare una suggestiva e addirittura commovente contaminazione tra danza e pittura, tra danza e fotografia. Gli allievi della scuola di St. Christophe sono stati preparati con passione e competenza dai maestri Elena Aloisio, Margot Blanc, Andrea Cagnetti, Christian Carubelli, Dorella Gigliotti, Silvia Melis, Lilia Nugara, Daniele Trastu, Davide Vittorino e dalla Registered RAD Teacher Raffaella Giangualano.

Ecco i nomi dei protagonisti dello spettacolo offerto dall’Institut de Danse du Val d’Aoste:

Anghilante Anastasia, Baravex Elodie, Barmasse Sofia Maria, Bergonzo Serena, Bétemps Annie, Bianchi Lorenzo, Bilanzuoli Antonia, Bilanzuoli Vincenza, Bionaz Aimée, Bonnet Eloane, Bredy Weronika, Brunello Annabelle, Capano Aurora, Cascino Matilde Valentina, Castagnola Celeste, Catania Lucia, Centelleghe Adele, Charbonnier Agnès, Chemangui Narjes, Chiabotto Emma Lidia, Coda Linnea, Colella Maddalena, Cova Cecilia, Cuaz Aurora, De Franceschi Bufacchi Anouk Constance, Del Frate Eva, Dello Iacolo Anna, Diano Grace, Diotri Lisianne, Domaine Sveva, Donati Bianca, Dufaux Nora, Fadda Margot, Fanny Clarissa, Fea Margherita, Ferrone Yaroslava, Foletto Matilde, Furfaro Sofia, Ganta Emma Sofia, Ghirotti Sofia, Giacomazzi Alice, Giovinazzo Martina, Gruppuso Giada, Gruppuso Viola, Jechiu Stefania, Letey Evelyn, Macrì Giorgia, Mammoliti Virginia, Maran Elodie, Martinelli Gaia, Meligrana Arianna, Menegazzi Alice, Menegazzi Giulia, Naiduwhahandi Kinuli Thasanya, Nicco Arwen Sole, Pellissier Lucia, Pession Asia, Pierobon Camilla, Piatti Lucia, Ragusa Livia, Raso Chloe, Raso Gloria, Renda Ludovica, Rossi Noemi, Rotolo Giulia, Salzano Emma, Saulle Giulia, Scollica Sofia, Sebastiani Sveva, Silvestrelli Chloe, Sorace Melissa, Spanò Serena, Susanna Alice, Susanna Giulia, Uccelli Alice, Venuti Maria, Vigliocco Martina, Zaccaro Beatrice, Zampa Lucrezia, Zoppo Cecilia.