L’Institut de Danse du Val d’Aoste al concorso internazionale “Novara Dance Experience”

L’Institut de Danse du Val d’Aoste, la storica scuola di danza valdostana diretta da Elena Aloisio, sabato 30 e domenica 31 maggio, ha partecipato alla ottava edizione del concorso internazionale denominato “Novara Dance Experience”, che si è svolto al “Teatro Coccia” di Novara, di fronte ad una giuria di altissimo livello composta dai maestri Anna Maria Prina, Ruben Martin, Meg Paul, Katharina Cristl, Wilfried Romoli, Michela Boschetto, Dario Elia, Beatrice Sebelin, Mauro Astolfi e Ludovico Pace.

Gli allievi dell’Institut (12 ballerine e 1 ballerino) hanno presentato numerose coreografie di danza classica e di danza moderna, sia come solisti che in coppia e come gruppi. Prima di poter partecipare al concorso, gli allievi della scuola di danza di St. Christophe hanno dovuto superare una preselezione video, portando 2 coreografie di classico e 8 di moderno. Ecco i loro nomi: Sofia Maria Barmasse e Maria Venuti, selezionate per il classico, e sempre loro due con Lorenzo Bianchi, Margherita Fea, Serena Spanò, Alice Menegazzi, Emma Lidia Chiabotto, Asia Pession, Martina Vigliocco, Lucia Piatti, Noemi Rossi, Aurora Capano e Lucrezia Zampa, selezionati per il moderno.

Sono state due giornate particolarmente intense in un contesto di partecipanti di altissimo livello, che ha visto l’Institut de Danse du Val d’Aoste rappresentare al meglio la danza valdostana. Al termine della manifestazione, Maria Venuti ha ricevuto una borsa di studio per il percorso “Novara Dance intensive program” e per l'audizione al percorso DAF di Roma, dal maestro Mauro Astolfi.