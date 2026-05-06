Pioggia di medaglie per l’Institut de Danse du Val d’Aoste all’International Dance Competition di Collegno

Pioggia di medaglie per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che domenica 3 maggio ha partecipato al concorso internazionale di danza denominato “Primavera Vien Danzando”, tenutosi presso la “Lavanderia a Vapore” di Collegno. 16 ballerine e 1 ballerino della scuola di danza di St. Christophe si sono esibiti nelle loro coreografie, spaziando tra danza classica, moderna e contemporanea. Ecco i loro nomi:

Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Aurora Capano, Emma Lidia Chiabotto, Margot Fadda, Margherita Fea, Matilde Foletto, Gaia Martinelli, Alice Menegazzi, Asia Pession, Lucia Piatti, Noemi Rossi, Serena Spanò, Alice Susanna, Maria Venuti, Lucrezia Zampa, Cecilia Zoppo.

La manifestazione di Collegno, sotto la direzione artistica di Diana Cardillo e alla sua nona edizione, ha visto svolgersi anche numerose Masterclasses guidate da docenti internazionali. La giuria del concorso internazionale era composta da un prestigiosissimo ed esclusivo parterre di giudici: Claudia Zaccari, Mia Molinari, Thomas Signorelli e Verena Filippini.

Ecco i risultati degli allievi dell’Institut de Danse:

2° posto duo classico children Lucia Piatti e Gaia Martinelli - "La danza delle ore"

2° posto assolo classico junior Maria Venuti - variazione “Le Corsaire”

2° posto coppie modern senior Maria Venuti e Serena Spanò - "La sera dei miracoli"

2° posto gruppi modern senior - “L'Enfer” (Alice Susanna, Alice Menegazzi, Margot Fadda, Maria Venuti, Serena Spanò, Cecilia Zoppo, Matilde Foletto, Lorenzo Bianchi)

3° posto coppie contemporaneo junior Maria Venuti e Lorenzo Bianchi - coreografia “Legami”

3° posto trio contemporaneo senior Alice Menegazzi, Maria Venuti e Serena Spanò - coreografia "Convergenza".

Numerose sono state anche le borse di studio per stage internazionali che gli allievi dell’Institut hanno ricevuto al termine della manifestazione.