L’Institut de Danse du Val d’Aoste protagonista allo Splendor

Domenica 19 aprile per la nostra Regione è stata la giornata della danza, nelle sue diverse forme, con numerose scuole, provenienti anche dal Piemonte, che sono salite sul palco del Teatro Splendor di Aosta con i propri allievi, presentando coreografie di danza classica, moderna e contemporanea, oltre che danza di carattere e hip hop. L’Institut de Danse du Val d’Aoste era presente con una compagine particolarmente numerosa, composta da 18 ballerine e 1 ballerino. Ecco i loro nomi:

Sofia Maria Barmasse, Lorenzo Bianchi, Aurora Capano, Emma Lidia Chiabotto, Anna Dello Iacolo, Margot Fadda, Margherita Fea, Matilde Foletto, Gaia Martinelli, Alice Menegazzi, Asia Pession, Lucia Piatti, Noemi Rossi, Serena Spanò, Alice Susanna, Maria Venuti, Martina Vigliocco, Lucrezia Zampa, Cecilia Zoppo.

Le ballerine e il ballerino dell’Institut hanno presentato ben 18 coreografie, spaziando tra danza classica, moderna e contemporanea, con esibizioni di gruppo, assoli e passi a due, che hanno entusiasmato non solo il pubblico ma anche le maestre di danza presenti, che hanno assegnato loro numerosissime borse di studio per stage e masterclass in giro per l’Italia.

La rassegna, inziata alle 14:30, ha visto complessivamente una sessantina di interventi ed è terminata alle 19 con grandi soddisfazioni per tutti, allievi, insegnanti e genitori presenti.