Area Danza Aosta incanta lo Splendor: pioggia di premi ad "AostaDanza"

Tantissimi applausi e forti emozioni per gli allievi di Area Danza Aosta, protagonisti assoluti della rassegna coreografica “AostaDanza” svoltasi domenica 19 aprile presso il teatro Splendor. La scuola ha schierato otto talenti che hanno interpretato quattordici coreografie firmate da Marinella Gloriati, raccogliendo consensi unanimi e prestigiosi riconoscimenti.

Le esibizioni: dal repertorio classico al contemporaneo

Il palco ha visto alternarsi performance di alto livello tecnico ed espressivo. Luca Basso ha portato in scena il grande repertorio classico con le variazioni “Napoli” e “Sugar Plum” (dallo Schiaccianoci). Grande spazio alla danza contemporanea con gli assoli di Emma Bidoia (“Il Coraggio di Cambiare”, “Coup de Soleil” e “Colazione da Tiffany”), Marina Valerioti (“Whispers”, “Tango” e “Immenso”), Emma Castiglion (“Per Gioco”) e la giovanissima Olivia Sartori, di soli 7 anni, con “Shine”.

Applauditissimi anche i passi a due: “Wednesday” (Bidoia-Brunello), “Two Breaths” (Carrozzino-Pastorino) e “Il Thè nel Deserto” (Valerioti-Basso). La chiusura è stata affidata alla coreografia di gruppo “Briscola”, particolarmente apprezzata dal pubblico.

Borse di studio e traguardi

Il talento degli allievi è stato confermato dall'assegnazione di numerose borse di studio per eventi di rilievo nazionale come:

Pollino Danza Festival

Estate in danza Città di Canelli

Una Calabria d’Artisti

Passion Summer

"Siamo entusiasti di questa partecipazione" – ha commentato Marinella Gloriati – "Negli anni abbiamo visto crescere eccellenti allievi che con il loro impegno hanno arricchito di successo la nostra realtà”.

Informazioni e contatti

Da settembre 2025, Area Danza Aosta svolge la propria attività presso la palestra BEM – Bien Etre en Mouvement (Saint-Christophe, Loc. Grande Charriere 8). Per informazioni sui percorsi formativi è possibile contattare Marinella Gloriati al 338.2922300 o la segreteria al 366.2327952.