Institut de Danse du Val d’Aoste: continua il “Laboratorio Coreografico” del coreografo di danza contemporanea Andrea Cagnetti

Andrea Cagnetti, docente e coreografo di danza contemporanea, in collaborazione con l’Institut de Danse du Val d’Aoste, riprenderà, nella sede della scuola di danza di St. Christophe, il suo “Laboratorio coreografico” con un nuovo progetto firmato da “La Nuova Danza”, che prevede la creazione di una coreografia ispirata ad un dipinto dell’artista americana Marthe Keller. La Keller vive a New York ed espone a livello internazionale dal 1976; è cresciuta nella Hudson Valley, a New York e a Roma.

Per questa occasione la danza sarà il linguaggio utile a tradurre le dinamiche compositive, cromatiche ed emotive del suo dipinto. Il prossimo sabato 24 gennaio inizierà il processo creativo che coinvolgerà gli allievi dell’Institut de Danse, ma per questo laboratorio le porte saranno aperte anche agli esterni. Non solo, in accordo con il coreografo e la direttrice della scuola di St. Christophe Elena Aloisio, gli incontri saranno aperti al pubblico. La coreografia andrà in scena nel mese di giugno prossimo, in occasione del saggio di fine anno dell’Institut de Danse al Teatro Splendor di Aosta. Le prossime tappe saranno il 14 e il 28 febbraio.

Andrea Cagnetti si è formato professionalmente presso l’Istituto Internazionale di danza “Rosella Hightower”, dove fa parte del giovane balletto internazionale di Cannes, JBIC. Come danzatore spazia dal genere classico al contemporaneo, passando per la danza contemporanea giapponese. Ha fondato la compagnia e scuola di danza contemporanea “ARSmovendi”, portando i suoi lavori nei circuiti internazionali, in Messico, in California, in Irlanda, in Slovacchia. Nel 2004 ha avuto l’onore di accogliere in mondo visione Papa Giovanni Paolo II presso la Sala Nervi, con un suo balletto. Attualmente lavora ad un nuovo concetto di danza contemporanea e collabora periodicamente con la società italiana di psicoterapia psicoanalitica.