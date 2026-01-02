L’eccellenza della danza a Saint-Christophe con Elisabetta Hertel

Martedì 30 dicembre, a degna conclusione dell’anno in corso, l’Institut de Danse du Val d’Aoste ha organizzato uno stage di danza classica nella sede di Saint Christophe, che ha visto come docente Elisabetta Hertel, direttrice dell’Accademia Internazionale Coreutica di Firenze.

Allo stage hanno partecipato ovviamente numerosi allievi dell’Institut ma anche alcuni provenienti da altre scuole di danza.

Si è trattato di un incontro di alta formazione e non poteva essere altrimenti visto il curriculum di Elisabetta Hertel.

Nata a Torino, ha iniziato a studiare danza classica alla “Scuola del Teatro Nuovo” sotto la direzione di Loredana Furno ed in seguito con Claire Jahier alla “Scuola di Danza Bella Hutter”, sempre nel capoluogo piemontese.

Nel1979 è stata ammessa alla ”Académie de Danse Classique Princesse Grace”, a Monte-Carlo, sotto la direzione di Marika Besobrasova, dove si è diplomata nell’aprile del 1985.

Nel Settembre del 2002 ha fondato l’Accademia Internazionale del capoluogo toscano, che tutt'ora dirige. Le sue collaborazioni hanno spaziato dagli Stati Uniti, al Sudamerica, all’Estremo Oriente, oltre che naturalmente all’Europa.

Inutile sottolineare che grande è stata la soddisfazione delle ballerine e dei ballerini che hanno partecipato allo stage, oltre che dei docenti dell’Institut de Danse per il successo dell’iniziativa.