Rocky Gym Cral Cogne protagonista ai Campionati Interregionali Under 15

Dal ring del Palavinci di Montecatini Terme arriva un risultato che riempie d’orgoglio il movimento sportivo valdostano. Dall’8 al 10 maggio si sono infatti svolti i Campionati Interregionali Under 15 di pugilato, prestigiosa manifestazione organizzata dalla Federazione Pugilistica Italiana che ha visto confrontarsi alcuni tra i migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Tra le protagoniste assolute della competizione si è distinta la Rocky Gym Cral Cogne di Aosta, guidata dal maestro Luca De Carolis, capace di presentarsi all’appuntamento con quattro atleti, tutti campioni regionali in carica, e di tornare a casa con un bottino straordinario.

La competizione rappresentava uno dei passaggi più importanti della stagione giovanile italiana: sul ring si affrontavano infatti i campioni regionali delle varie categorie di peso con l’obiettivo di conquistare un posto tra gli otto migliori pugili italiani e ottenere così l’accesso ai Campionati Assoluti Italiani.

Per la società valdostana sono saliti sul quadrato Ismael Beioud nella categoria 46 kg, Jastin Koceku nei 57 kg, Selin Bunduchi nei 63 kg ed Edward Semakula nei 70 kg.

La trasferta toscana si è trasformata in un autentico trionfo per il pugilato valdostano. Tutti e quattro gli atleti della Rocky Gym Cral Cogne sono infatti riusciti a conquistare la finalissima delle rispettive categorie, dimostrando preparazione tecnica, carattere e grande determinazione contro avversari di altissimo livello.

A laurearsi Campioni Interregionali sono stati Selin Bunduchi, Ismael Beioud e Jastin Koceku, capaci di vincere le rispettive finali e di conquistare il prestigioso “boxing pass” per i Campionati Assoluti Italiani.

Molto positivo anche il percorso di Edward Semakula, protagonista di un torneo di altissimo livello e fermato soltanto in finale dal rappresentante del Veneto al termine di un incontro combattuto ed equilibrato.

Il dato che emerge con forza è soprattutto il valore del risultato ottenuto dalla Valle d’Aosta. Con tre nuovi campioni interregionali, il movimento pugilistico regionale conferma infatti una crescita continua e concreta. Un successo che assume ancora più valore considerando che altri due atleti valdostani, Khloe Noussan nella categoria 63 kg e Mei Lavevaz nella categoria 75 kg, avevano già conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani.

Saranno dunque cinque i pugili valdostani presenti alla rassegna tricolore, un traguardo che testimonia l’eccellente lavoro svolto negli ultimi anni dalla Rocky Gym Cral Cogne nel settore giovanile e che conferma come anche una piccola realtà sportiva possa ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama pugilistico nazionale.