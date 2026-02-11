Boxe: Dalla cintura tricolore al Torneo Memorial Giovanni Nepi, la Rocky Gym Aosta torna protagonista a Firenze

Non si sono ancora spenti gli entusiasmi, né l’eco della storica vittoria di Federica “La Cattiva” Macrì, capace di riportare dopo oltre mezzo secolo un titolo italiano professionistico in Valle d’Aosta, che la Rocky Gym Cral Cogne Aosta è già pronta a rimettere i guantoni e tornare sul ring.

Il maestro Luca De Carolis, archiviati i festeggiamenti per la conquista della cintura tricolore dei pesi paglia, guiderà infatti la squadra valdostana a Firenze, da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, per il prestigioso “Memorial Giovanni Nepi”, torneo nazionale giunto alla 13ª edizione e considerato una delle manifestazioni più importanti del panorama pugilistico italiano.

Un appuntamento di alto livello, che ogni anno richiama società e atleti da tutta Italia e che rappresenta un banco di prova severo e qualificante nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 ed Élite.

La presenza della Rocky Gym con un gruppo così ampio e competitivo è la fotografia più nitida del lavoro quotidiano svolto in palestra: un vero serbatoio di talento, costruito con metodo, passione e continuità, capace di affiancare risultati di vertice a una crescita costante del vivaio.

A guidare idealmente la spedizione sarà proprio Federica Macrì, capitana e punto di riferimento dell’intero gruppo. La neo campionessa italiana non salirà sul ring in questa occasione, ma sarà al fianco dei compagni di squadra, inevitabilmente al centro dell’attenzione, simbolo concreto di un percorso che motiva e ispira tutta la società.

Tra gli atleti di punta spicca Jastin Koceku (Under 17, 57 kg, 14 anni), che arriva a Firenze con un record impressionante: 14 match, 13 vittorie e una sola sconfitta, impreziositi dall’oro al Torneo Mura, dall’oro alla Porto Boxe Cup e dal titolo di Campione Regionale.

Nella categoria Élite riflettori puntati su Davide Attanasio (75 kg, 20 anni): 20 incontri alle spalle, con 11 vittorie, 5 pari e 4 sconfitte, oro alla Aegean Cup, argento alla Porto Boxe Cup e titolo di Campione Regionale.

Altro nome di peso è Christian Lombardi (Élite, 65 kg, 18 anni), con 20 match, 15 vittorie, un pari e quattro sconfitte. Pluricampione regionale, vanta un bronzo alla Porto Boxe Cup e l’oro alla Aegean Cup.

Tra le donne, garanzia assoluta è Amina Golinelli (Élite, 65 kg, 19 anni): 31 match, 28 vittorie, pluricampionessa italiana, due volte vice campionessa d’Europa, campionessa regionale e oro alla Fusion Cup internazionale.

Under 17

Pier Cristiano Trapin (60 kg, 15 anni), Selin Bunduchi (60 kg, 15 anni), Ismael Beioud (46 kg, 15 anni).

Under 19

Gianmaria Trapin (60 kg, 16 anni), Margot Gerbore (60 kg, 16 anni), Mei Lavevaz (70 kg, 18 anni), Jaele Reyes (60 kg, 17 anni).

Élite

Marian Balaoi (91 kg, 23 anni), Matteo Rossi (60 kg, 20 anni), Kreig Packuku (65 kg, 20 anni).

Tutti gli atleti sono tesserati per la Rocky Gym Aosta e allenati dal maestro Luca De Carolis, punto di riferimento riconosciuto del pugilato regionale e nazionale.

La partecipazione al Memorial Nepi conferma l’alto livello tecnico e competitivo della società valdostana, capace di coniugare un risultato storico come il titolo italiano professionistico con un vivaio solido, ambizioso e in costante crescita.

Dalla cintura tricolore al lavoro quotidiano sul ring, la Rocky Gym continua a scrivere la propria storia e a tenere alta la bandiera del pugilato valdostano, colpo dopo colpo, match dopo match.