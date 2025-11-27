Il coreografo di danza contemporanea, Andrea Cagnetti, all’Institut de Danse du Val d’Aoste

Andrea Cagnetti, docente e coreografo di danza contemporanea, in collaborazione con l’Institut de Danse du Val d’Aoste, ha tenuto, nella sede della scuola di danza di St. Christophe, la prima di 7 lezioni dal titolo Laboratorio coreografico, progetto firmato da La Nuova Danza . Questo primo incontro si è svolto sabato 22 novembre, mentre i successivi, già programmati, si svolgeranno il 29 di questo mese, il 13 e 20 dicembre e infine il 3,4 e 5 gennaio prossimi.

Andrea Cagnetti, nato a Roma dove ha iniziato la sua formazione come ballerino e coreografo, ha avuto numerosissime esperienze e collaborazioni in Italia e all’estero, in particolare in Francia, ma anche con altri paesi europei oltre che in America, soprattutto in Messico; ha collaborato con la RAI e con le reti Mediaset ed è stato consulente del MIUR per la progettazione dei programmi didattici dei Licei Coreutici.

Alla lezione di questo sabato, della durata di 3 ore, hanno partecipato le ballerine dell’Institut, Sofia Maria Barmasse, Aurora Capano, Lucia Piatti, Alice Susanna e Lucrezia Zampa.

L’appuntamento è per il prossimo sabato, ultimo del mese di novembre.