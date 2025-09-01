L’Institut de Danse du Val d’Aoste allo Stage Internazionale di Montecatini

Settimana di grande impegno e di alto livello, dal 26 al 31 agosto, per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, che ha partecipato con 18 allieve e 1 allievo alla XXIV edizione dello “Stage Internazionale Montecatini Danza”, organizzato da “Officina delle Arti” con la direzione artistica di Sabrina Scatizzi.

Ecco i nomi dei 19 allievi dell’Institut de Danse: Serena Spanò, Maria Venuti, Margot Fadda, Lorenzo Bianchi, Matilde Foletto, Emma Lidia Chiabotto, Asia Pession, Margherita Fea, Cecilia Zoppo, Matilde Valentina Cascino, Lucrezia Zampa, Gloria Raso, Giada Gruppusco, Eva Del Frate, Bianca Donati, Celeste Castagnola, Lisianne Diotri, Lucia Piatti, Sofia Maria Barmasse.

Accompagnati dalle loro insegnanti, Elena Aloisio e Silvia Melis, i nostri allievi “più grandi” hanno seguito lezioni di danza classica, punte e passo a due con i docenti dell'Accademia Teatro alla Scala, Tatiana Nikonova e Leonid Nikonov, oltre a lezioni di danza moderna con i maestri Bruno Collinet e Carl Portal e di danza contemporanea con i maestri Francesca Frassinelli, Ermanno Sbezzo, Marco Laudani e Francesco Annarumma. Le allieve più giovani dell’Institut, invece, hanno seguito lezioni di classico con il maestro Francesco Testoni e di moderno sempre con Collinet e Portal. Dall’1 al 3 settembre, inoltre, l’allieva Margot Fadda proseguirà il suo impegno a Montecatini con ulteriori lezioni di classico, punte e contemporaneo.

Tutti, allievi e insegnanti, torneranno in Valle arricchiti nel proprio bagaglio personale di esperienze nel mondo della danza.